9340 cas de COVID-19 au Québec

Les faits saillants du jour 760 nouvelles personnes déclarées positives, pour un total de 9340 cas confirmés

583 personnes sont hospitalisées (+ 50), dont 164 aux soins intensifs (+ 0)

29 nouveaux décès, pour un total de 150

Le premier ministre François Legault se félicite de constater que le nombre d’hospitalisations et de personnes aux soins intensifs est plutôt stable ; cela laisse entendre selon lui que « la situation se stabilise ».

Des inquiétudes et du renfort pour les aînés

Au total, 65 % des décès liés au coronavirus sont survenus dans des CHSLD ou des résidences pour personnes âgées, a révélé Québec mardi. Ces chiffres sont en droite ligne avec ceux qui ont été présentés au cours des derniers jours.

Le premier ministre François Legault a reconnu que la rotation de personnel dans de nombreux établissements a pu contribuer à la propagation du virus. « Il y a beaucoup de personnel à temps partiel et parfois, aussi, pas assez de personnel », a-t-il reconnu, en ajoutant avoir « ajouté des ressources ».

Même s’il a assuré ne pas avoir « sous-estimé » la situation dans les résidences pour aînés, le premier ministre a dit avoir l’intention de prendre « les grands moyens » pour protéger les personnes âgées. « On va envoyer du personnel dans les résidences, s’assurer qu’il y a moins de rotations de personnel et bien séparer les zones chaudes et froides », a-t-il énuméré.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a lancé un appel aux infirmières en prévention des infections qui sont à la retraite. « Venez nous aider, on a besoin de vous », a-t-elle lancé. La ministre a dit souhaiter que ces infirmières soient présentes dans toutes les ressources d’hébergement pour aînés. Elle a aussi déclaré que des médecins omnipraticiens avaient levé la main pour aider le personnel de ces ressources.

Des nouvelles encourageantes

François Legault s’est dit encouragé de constater que les admissions aux soins intensifs avaient ralenti. « Malgré les décès — et on ne s’habitue pas aux nouveaux décès — il reste que si on regarde froidement la situation, les hospitalisations et les soins intensifs, l’augmentation se stabilise », a-t-il souligné. « Donc, c’est encourageant, là, qu’on est en train d’atteindre bientôt le fameux sommet. »

Le chef du gouvernement a immédiatement envoyé un avertissement aux Québécois. « Même si c’est encourageant, la bataille n’est pas gagnée », a-t-il insisté. Ses équipes avaient « surestimé » l’impact du coronavirus dans les hôpitaux, a-t-il déclaré.

Le Québec dans la bonne direction

À quelques heures du dévoilement des scénarios de propagation (un « optimiste » et un « pessimiste ») par les équipes de la santé publique, François Legault a dit « ne pas vouloir alarmer » la population avec les scénarios les plus sombres. « On est dans la bonne direction, on a beaucoup moins de morts que la moyenne en Europe, toutes proportions gardées », a-t-il affirmé. « Mais il ne faut pas relâcher nos efforts. Il ne faudrait pas que tous les efforts qu’on a faits depuis quelques semaines soient gâchés en changeant ça pour le reste du mois d’avril. »

Le premier ministre sera absent de la présentation de la santé publique, puisqu’il estime qu’il est important que la population « voie que ce n’est pas un scénario qui est politique ».

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a quant à lui déclaré que Québec commençait déjà à songer au moment où il allait relâcher les mesures de confinement. Mais « avril sera un mois important », a-t-il insisté.

Pas de rassemblements pour Pâques

Le premier ministre a une fois de plus lancé un avertissement aux Québécois qui souhaiteraient se rassembler pendant la fin de semaine de Pâques. « Ce n’est pas le temps de préparer des partys de famille », a-t-il averti. Il a une fois de plus tendu la main aux « leaders des communautés religieuses » afin qu’elles veillent à interdire les « rassemblements physiques ». Le Dr Arruda, a aussi insisté : « Ce n’est pas le temps, à Pâques, de faire un jambon aux ananas ».