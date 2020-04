Les commerces non essentiels resteront fermés jusqu'au 4 mai

Les commerces et les entreprises de biens non essentiels devront rester fermés jusqu’au 4 mai, a annoncé le premier ministre François Legault dimanche. À l'origine, cette mesure prenait fin le 13 avril.

Le Québec compte maintenant 7 944 cas confirmés de la COVID-19, soit 947 de plus que la veille. On déplore 94 décès, 19 de plus que la veille.

Cinq cent vingt-cent personnes sont hospitalisées, une augmentation de 47 en 24 heures. Pas moins de 154 d'entre elles sont aux soins intensifs.

«La bataille est loin d'être gagnée, a dit le premier ministre. Nous entrons dans la phase décisive.» La courbe de cas étant encore ascendante, il faut s'assurer qu'elle redescende avant de décréter le retour des activités normales, a-t-il souligné.

Lors de la rencontre de presse quotidienne, M. Legault s'est dit très fier du résultat d'une étude de données de Google sur le respect du confinement: parmi les 60 états et provinces de l'Amérique du Nord, c'est le Québec qui s'est classé premier.

M. Legault s'est dit convaincu que le comportement des Québécois donne des résultats concrets et sauve des centaines de vie.

Le gouvernement a lancé dimanche le Panier bleu, une initiative pour encourager le commerce local. Ce répertoire permettra aux commerçants locaux qui offrent la vente en ligne de se regrouper pour faire la promotion de leurs produits, a expliqué le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

MM Legault et Fitzgibbon étaient accompagnés du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, Richard Massé, dimanche. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, ont pris une journée de repos.

Montréal où on recense 3713 cas confirmés demeure la région la plus touchée par la pandémie. La Montérégie suit à 806. L'Estrie complète ce triste podium à 518. On dénombre aussi 494 cas en Mauricie-Centre-du-Québec, 345 dans la Capitale-Nationale, 109 en Outaouais et 79 au Saguenay-Lac-Saint.

D'autres détails suivront.