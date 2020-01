Les élus caquistes dénoncent les messages haineux sur la page Facebook de Legault

Les élus caquistes ont dénoncé vigoureusement le flot de messages haineux qui a déferlé sur la page Facebook du premier ministre François Legault à la suite de la publication d’un message commémorant l’attentat survenu à la grande mosquée de Québec.

« Nous sommes une société ouverte, une société tolérante et il n’y a pas de place pour ce genre de messages.

Et, tous les messages comme ceux-là ne sont pas tolérables », a fait valoir le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette, vendredi.

Des commentaires tels que « Je leur pisse au visage » ou « J’ai ben plus de peine pour les six motoneigistes que ces osties de bâtards là » ont été écrits et repérés par La Presse sur le profil Facebook du premier ministre à la suite d’un message de sympathie qu’il a rédigé dans la foulée des commémorations de la tuerie à la mosquée de Québec.

Mais dans la journée de vendredi, d’autres commentaires se sont ajoutés sans avoir été effacés, a constaté Le Devoir. « Ben là. Du léchage de cul de musulmans », « attendez qu’ils augmente leurs populations la pauvre race de martyre ». Les auteurs de certains de ces commentaires affichaient sur leur profil Facebook le logo de la patte de chien du groupe La Meute, que plusieurs associent à l’extrême-droite identitaire. Toujours sur le profil Facebook du premier ministre, beaucoup de commentaires déplorent que les six Québécois tués dans une attaque djihadiste au Burkina Faso ne reçoivent pas autant d’égards.

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon a aussi regretté cette expression, sur les réseaux sociaux, d’une haine à l’égard de Québécois issus de la diversité. « Un des avantages comparatifs du Québec, c’est [sa] diversité démographique. […] Il faut vraiment travailler fort pour que l’on continue à avoir des immigrants, puis que l’on continue à bien intégrer, accepter les gens », a-t-il souligné en marge du caucus présessionnel du groupe parlementaire de la Coalition avenir Québec, à Saint-Sauveur. « Le Québec est nationaliste. Mais, il y a un équilibre à avoir », a-t-il ajouté.

Commentaires haineux

« Haineux », « désobligeants », « appelez ça comme vous voulez » : le ministre des Transports, François Bonnardel, est tombé à bras raccourcis sur les auteurs de ces messages hostiles aux Québécois de confession musulmane. « C’est épouvantable de voir des gens écrire de tels commentaires. Il faut les dénoncer haut et fort », a-t-il dit.

M. Bonnardel juge toutefois « difficile d’empêcher les gens derrière un ordinateur, un clavier [d’écrire de telles choses], de leur dire : vous ne pouvez pas écrire [cela] ». « Il y a plus que de la pédagogie à faire. Il y a un problème avec certaines personnes qui osent penser ça, qui osent écrire ça », a-t-il déclaré. « C’est inacceptable. On ne peut pas vivre dans une société comme ça », a dit pour sa part la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais.



Une politique gouvernementale ?

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) presse le gouvernement québécois de se doter d’une politique de « lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination, dont les actes haineux qui en sont une forme grave ».

Le gouvernement caquiste élabore des « moyens d’action » découlant de la recommandation de la CDPDJ, a indiqué la ministre de la Justice, Sonia LeBel, vendredi.

Mme LeBel appelle les acteurs de la société civile à dénoncer tout commentaire haineux sur les réseaux sociaux. Ce faisant, ils font œuvre d’« éducation sociale », a-t-elle insisté. « Les gens pensent que puisqu’ils sont derrière un écran ils sont immunisés des règles de vie de base. Ce sont des choses qu’ils ne diraient probablement pas, en tout cas j’ose espérer, face à face aux gens. Moi, j’appelle ça de la lâcheté », a laissé tomber l’élue caquiste.

La ministre de la Justice a rappelé que les enquêteurs analysent « chacune des déclarations prises isolément » avant de décider si leur auteur a contrevenu au Code criminel. Cela dit, « il y a un phénomène de groupe de cyber violence » auquel le ministère de la Sécurité publique ne reste pas insensible, a assuré Mme LeBel à la presse. « Ils sont en action. »

D’ailleurs, des employés du ministère de la Sécurité publique et de la CDPDJ se sont entretenus avant le congé des Fêtes « pour mettre en place ces recommandations et voir la façon la plus appropriée d’y répondre ».