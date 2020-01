Un nouveau tracé étudié pour le troisième lien à Québec

Le gouvernement Legault a confirmé mercredi qu’il étudiait un nouveau tracé pour le 3e lien qui relierait Québec et Lévis à partir de leurs centre-villes respectifs plutôt que de passer par l’Est.

Selon nos informations, il s’agit désormais du scénario privilégié par le gouvernement.

L’été dernier, la CAQ avait pourtant annoncé qu’elle optait pour un tracé passant sous l’Île d’Orléans.

La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par le maire de Québec, Régis Labeaume, en après-midi. « On est très contents », a-t-il dit en expliquant que le nouveau projet était beaucoup plus cohérent avec son projet de réseau structurant. « On a le meilleur des deux mondes », a-t-il fait valoir.

Le tunnel d’une dizaine de kilomètres devait passer sous la pointe ouest de l’île, située à l’est de Québec, et relier les autoroutes 40 et 20. Il devait inclure du transport en commun arrimé avec le réseau de transport structurant que projette la Ville de Québec. Or, ces derniers mois, plusieurs critiques avaient fait valoir que l’emplacement loin des centres ne favorisait pas le transport en commun.

Pour l’heure, le ministre des Transports, François Bonnardel, n’a pas voulu commenter le dossier. Il s’est toutefois engagé à le faire jeudi en marge du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Régis Labeaume a affirmé mercredi qu’on lui avait assuré que le nouveau projet n’était pas plus coûteux que l’autre et que la CAQ prévoyait toujours le boucler avec 4 milliards $. « Je vous répète ce que le ministre m’a dit », a-t-il dit. D’emblée, le ministre et son équipe l’auraient assuré que la nouvelle mouture ne posait pas de problèmes techniques majeurs.