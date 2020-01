Québec pourrait couper les vivres à la FFQ

Québec a annoncé mardi réévaluer l’accès au financement de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), dont la présidente Gabrielle Bouchard a suggéré en matinée « d’avoir une conversation sur [l’]interdiction et [l’]abolition des relations de couple hétérosexuel (sic) ».

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a qualifié les propos de Gabrielle Bouchard d’« inacceptables et déraisonnables ». C’est son ministère qui finance la FFQ, à hauteur de 120 000 $ par année.

« […] Une autre valeur qui est importante pour moi, c’est l’égalité entre les hommes et les femmes. Ces propos-là étaient extrêmement préoccupants, alors c’est sûr que ça requérait de ma part un examen du respect des critères donnant accès à ce financement », a-t-il déclaré au Devoir.

Or, son évaluation tiendra aussi compte des excuses que Gabrielle Bouchard a présentées sur les ondes de RDI. Elle a qualifié le tweet qu’elle a envoyé en matinée d’« extrêmement maladroit ».

Gabrielle Bouchard a plutôt envoyé huit tweets, dont le premier indiquait que « les relations de couple hétérosexuel (sic) sont vraiment violentes ».

« En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d’avoir une conversation sur leur interdiction et abolition », avait-elle ajouté.

La FFQ a refusé les demandes d’entrevue du Devoir. Dans une courte déclaration, elle s’est dissociée en fin de journée des propos de sa présidente. « Nous tenons à préciser que la Fédération des femmes du Québec, son conseil d’administration, son équipe et ses membres n’endossent pas ces propos, qui ont été émis en son nom propre et non au nom de l’organisation », a-t-elle écrit.