Mâchurer: le PLQ veut un «point final» à l’enquête de l’UPAC

La charge menée mardi par Jean Charest à l’égard de l’UPAC représentait un « cri du cœur tout à fait justifié », estime le leader parlementaire de l’opposition officielle à Québec, Marc Tanguay. Le député libéral a ainsi demandé mercredi que l’Unité permanente anticorruption « mette un point final d’une façon ou d’une autre » à l’enquête Mâchurer, qui vise l’ancien premier ministre.

« Après six ans, ça n’a pas de bon sens », a soutenu M. Tanguay en point de presse à Québec. Mais il s’est aussitôt défendu de demander à l’UPAC d’arrêter l’enquête. « Je n’ai pas dit ça du tout : mais [qu’elle] arrive à une conclusion, a-t-il dit. Après six ans, ce n’est pas déraisonnable qu’il y ait une conclusion. »

Notons qu’une partie des délais dans ce dossier s’expliquent par les nombreuses procédures judiciaires entreprises par Marc Bibeau, un ex-argentier du Parti libéral du Québec (PLQ) qui est au cœur de l’enquête Mâchurer.

Les propos de Marc Tanguay vont dans la lignée de ceux tenus l’automne dernier par le chef intérimaire du PLQ. « Ce serait important, à un moment donné, que les enquêtes finissent par aboutir d’une façon ou d’une autre », avait alors déclaré Pierre Arcand.

Mais pour la ministre Andrée Laforest — qui s’occupe des dossiers de sécurité publique durant le congé de maternité de Geneviève Guilbeault —, la sortie de Marc Tanguay était mal avisée. « Je pense qu’on va laisser l’enquête se terminer. […] Je ne suis pas sûre que c’est une bonne idée du député libéral de demander d’accélérer les résultats de l’enquête » qui vise un ex-chef du Parti libéral.

Concernant les vives critiques de M. Charest à l’égard de l’UPAC faites mardi dans une entrevue à Radio-Canada, Andrée Laforest a indiqué qu’elle lui « laisse ses réactions à lui. Puis on va laisser l’enquête suivre son cours ». Le cabinet de Mme Guilbeault a réitéré avoir « pleine confiance » en l’UPAC et en son nouveau commissaire, « nommé à l’unanimité » par l’Assemblée nationale. « Ce n’est pas au politique de se mêler d’une enquête », a-t-on exprimé.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, estime pour sa part que le rythme de l’enquête « ne regarde pas » Marc Tanguay. « On va laisser l’UPAC faire son travail. Et je souhaite que le nouveau [commissaire de l’UPAC] ne se laisse pas influencer par les avocats ou les lignes de communication de Jean Charest. »

Mme Massé affirme que la « responsabilité de l’UPAC est de faire la lumière sur le rôle qu’a joué notamment celui qui était à la tête du Parti libéral lors du financement illégal des partis ».

À la pêche

Avant mardi, jamais Jean Charest n’avait commenté aussi directement l’enquête Mâchurer — ni critiqué aussi frontalement l’UPAC, une unité d’enquête qui a été mise sur pied durant son dernier mandat à Québec. Dans l’entrevue accordée à Radio-Canada pour confirmer qu’il ne serait pas candidat à la direction du Parti conservateur du Canada, il a affirmé n’avoir « pas un seul doute » quant à l’honnêteté de son « ami » Marc Bibeau.

Mais il a surtout tourné ses canons vers l’UPAC comme telle. « J’ai-tu besoin de vous rappeler aujourd’hui que l’UPAC est sous enquête [à cause de fuites d’information] ? Que l’UPAC, dans l’affaire [du député] Guy Ouellette, a écrit des affidavits aussi et sur lesquels ils ont été totalement discrédités ? Et que le directeur de l’UPAC [Robert Lafrenière] a démissionné le jour de l’élection ? Que le directeur de la Sûreté du Québec […] est suspendu ? Alors les allégations des affidavits [révélés la semaine dernière], vous n’allez pas me blâmer si je prends ça avec un grain de sel », a-t-il tonné.

Globalement, il estime que l’UPAC se livre à « une partie de pêche » avec Mâchurer, une enquête qui doit à son avis se terminer immédiatement.

D’autres détails suivront.