Parrainage de réfugiés: finis les messagers

Finis les coursiers. Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, va procéder à une réforme du processus de dépôt des demandes de parrainage et a soutenu que les parrains et les organismes voulant déposer un dossier n’auraient plus à avoir recours aux services de messagerie. « Ça s’est fait deux fois et j’ai repris ce qui avait été fait par le Parti libéral la dernière fois, en 2018. Mais je peux vous dire que la prochaine fois ce ne sera pas par coursier », a déclaré le ministre lors d’un point de presse.

Quant aux améliorations qui pourraient être apportées, M. Jolin-Barrette n’écarte pas la possibilité de procéder par voie électronique ou de retourner au système de loterie, même si Québec dit l’avoir abandonné à cause de difficultés vécues par le gouvernement du Québec, mais aussi par le gouvernement fédéral.

Entaché de corruption et semé d’irrégularités, le processus de dépôt des dossiers de parrainage de réfugiés a connu de nombreux ratés au cours de la fin de semaine, allant jusqu’à être qualifié de « fiasco » par plusieurs. En raison du faible nombre de dossiers acceptés et du système « premier arrivé, premier servi », des personnes voulant parrainer des réfugiés ont commencé dès jeudi après-midi à faire la file, dehors, devant les bureaux du ministère de l’Immigration à Montréal pour être parmi les premiers à déposer leurs dossiers lundi matin. Le ministère a réagi vendredi en ouvrant ses portes pour permettre l’attente à l’intérieur et a fourni un certain encadrement.

Selon le milieu du parrainage collectif des réfugiés, c’est la faible cible (750 demandes sont acceptées) qui engendre tous les problèmes et suscite la grogne. Le ministre reconnaît que parrainer des réfugiés est un « geste d’altruisme », mais il n’entend pas hausser les seuils.

« On ne peut pas répondre à toutes les demandes d’immigration, même en matière d’immigration économique, a-t-il indiqué. La société québécoise a une capacité d’accueil qui doit être respectueuse de sa capacité d’intégration. »

Pressé de questions par les journalistes, le ministre s’est défendu d’avoir sous-estimé la situation et manqué d’humanité. « Je dirais qu’au contraire, dès que j’ai été informé du fait que des gens allaient attendre à l’extérieur — ça n’avait pas d’allure, il faisait -20 °C —, j’ai ouvert les bureaux du ministère de l’Immigration et on a fourni un encadrement », a-t-il répondu.

Le premier ministre, François Legault, a pour sa part demandé un peu d’indulgence. « On ne peut pas changer 15 ans de mauvais fonctionnement en 15 mois. »