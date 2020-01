L’avocat de Charest demande la fin de l’enquête Mâchurer

L’ex-premier ministre Jean Charest demande, par l’entremise de son avocat, à l’Unité permanente anticorruption (UPAC) de mettre fin à l’enquête Mâchurer, à laquelle il dit avoir offert toute sa coopération.

« Cessez cette enquête ! », a déclaré l’avocat Michel Massicotte sur les ondes de la chaîne ICI RDI vendredi avant-midi. « Nous avons coopéré. Arrêtez de dire qu’on se cache ou quoi que ce soit. Nous avons offert notre coopération et cette coopération ne semble pas être réciproque », a-t-il ajouté au lendemain de la divulgation de documents judiciaires de l’enquête sur le financement du Parti libéral du Québec datant de 2016.

Dans ceux-ci, des policiers de la Sûreté du Québec expliquaient avoir des « motifs raisonnables » de croire que des infractions au Code criminel ― corruption de fonctionnaire judiciaire, fraude envers le gouvernement, entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale et abus de confiance ― avaient été perpétrées par des figures importantes du PLQ. Le nom de M. Charest figurait dans la liste des « personnes impliquées » dans cette affaire au-dessus de ceux de l’ex-collecteur de fonds du PLQ Marc Bibeau, de l’ex-directrice du financement du PLQ Violette Trépanier et de l’ex-organisateur du PLQ Pierre Bibeau. « Outre le fait qu’on dise que M. Charest est un ami de M. Bibeau ― ce qu’il n’a jamais nié, ce qu’il a toujours mentionné ― il n’y a strictement rien strictement rien qui relie M. Charest à quelque acte illégal », a plaidé Me Massicotte vendredi. « Il n’est pas un suspect », a-t-il insisté.

À la lecture des documents judiciaires rédigés par la SQ, on apprend que MM. Charest et Bibeau s’affichaient ensemble à des collectes de fonds organisées dans des firmes de génie-conseil ou d’avocats. Celles-ci contribuaient par la suite des dizaines de milliers de dollars la caisse électorale du PLQ ― parfois grâce à un système de prête-noms. Me Massicotte jure que son client n’a jamais été mis au parfum de telles pratiques au sein du PLQ, qu’il a dirigé de 1998 à 2012. « M. Charest, ce n’est pas une personne qui tous les jours regarde le financement et se mêle de financement. Il faisait un beau discours en commençant, évidemment pour encourager les gens dans un conseil général », a soutenu Me Massicotte, avant de donner sa propre définition du « financement sectoriel » : « Vous allez au bureau d’avocats. Vous rencontrez le directeur du bureau et vous dites au directeur : « Moi, j’aimerais ça que tes avocats, les membres de ton cabinet, puissent donner de l’argent. » Ce n’est pas le cabinet qui va donner de l’argent, c’est chaque personne individuellement. Il n’y avait pas de tordage de bras là-dedans non plus », a-t-il expliqué.

Aux yeux de Me Massicotte, les dénonciations en vue d’obtenir des mandats de perquisition au domicile de Violette Trépanier et au bureau de Marc Bibeau au moyen de techniques extraordinaires produites par les enquêteurs ― qui ont été dévoilées après une longue bataille juridique menée par un consortium de médias ― sont ni plus ni moins que la liste de « voeux de la police ». « C’est ce que la police essaie de présenter au juge pour obtenir un mandat et se rendre soit au domicile ou au lieu de travail d’un individu », a-t-il expliqué, avant de rappeler que M. Charest n’a jamais été visé par un mandat de perquisition.

Prendre exemple sur Justesse

Par ailleurs, Me Massicotte s’est plaint du « coulage jusqu’à plus soif » dans les médias d’éléments de l’enquête Mâchurer, qui a démarré il y a plus de cinq ans. La mise au jour d’informations confidentielles dans l’espace public témoigne, selon lui, de la « frustration » qui a envahi le quartier général de l’UPAC. « Devant l’évidence qu’on ne peut pas l’accuser parce qu’il n’y a pas de preuves, ils décident de faire ce qu’on appelle en anglais « A trial by media ». C’est ça qui s’est produit », a suggéré l’avocat de M. Charest sur le plateau de l’émission d’Isabelle Richer.

Il a aussi déploré les questions posées par les enquêteurs aux proches de l’ancien premier ministre, du « genre » : « Combien de robes a l’épouse de M. Charest ? » « En quoi, par exemple, est-ce utile à la commission de savoir [cela] ? » a demandé Me Massicotte.

L’avocat a toutefois accueilli d’un bon oeil la décision du nouveau commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, de tirer un trait sur l’enquête Justesse qui visait des collecteurs de fonds du PLQ soupçonnés de corruption à la Société immobilière du Québec (SIQ). « Nous avons un moment donné été peut-être encouragés par la nomination du nouveau commissaire », a laissé tomber Me Massicotte au micro d’Isabelle Richer.

Michel Massicotte n’a pas rappelé Le Devoir.