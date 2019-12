Services de police: Geneviève Guilbault lance une «sérieuse réflexion»

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a lancé une « sérieuse réflexion » sur les façons de « parfaire le modèle de la police au Québec » mercredi en dévoilant son livre vert sur la police mercredi après-midi.

Le document de près de 50 pages, qui est coiffé du titre « Réalité policière au Québec : modernité, confiance et efficience », aborde notamment l’évolution de la criminalité, du droit, des technologies et des médias sociaux et, conséquemment l’évolution des attentes à l’égard de l’intervention policière au fil des dernières années.

Dans son livre vert, Mme Guilbault demande, par exemple, « quels outils et moyens sont nécessaires aux policiers pour s’adapter à l’omniprésence des nouvelles technologies dans la société et contrecarrer les occasions criminelles qui en découlent ? ».

« La législation encadrant la prestation des services de police au Québec doit, de toute évidence, être revue et actualisée », a fait valoir la vice-première ministre, près de 20 ans après la dernière refonte des lois encadrant les organisations, les pratiques et la desserte policières. « Si les précédents gouvernements se sont confortés dans l’indifférence, le nôtre a plutôt choisi d’agir », a-t-elle ajouté.

La réflexion suscitée par le livre vert sera animée par un comité consultatif présidé par l’ex-maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny. Ce dernier sera épaulé par la juge à la retraite Nicole Gibeault, l’ex-députée fédérale Marlene Jennings, l’ancien chef de police Alexandre Matte ainsi que l’ex-policier et consultant Louis Côté. La « modernité », la « confiance » et l’« efficience » seront les « guides », a indiqué le coordonnateur du comité consultatif, M. Sévigny mercredi après-midi.

Geneviève Guilbault souhaite avoir son rapport en main d’ici la fin de l’année 2020, et ce, afin de légiférer, si nécessaire, d’ici les prochaines élections générales.

En plus de la Sûreté du Québec, le Québec compte 30 corps de police municipaux ainsi que 22 corps de police autochtones.

D’autres détails suivront.