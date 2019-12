14 L’ex-employée du «Soleil» Diane Fortin, 65 ans, ravale ses larmes. «Je suis ben émotive quand je te parle de ça, je trouve ça effrayant. C’est de l’argent que tu as mis en banque. L’employeur s’est pris des congés de cotisation à la planche en plus!», dit-elle. L’inquiétude ronge Diane Fortin, qui ne dort pas bien depuis qu’elle sait qu’elle risque de perdre le tiers de ses rentes. «Je ne me vois pas dire à mes enfants: vous n’aurez pas de cadeaux à Noël. On ne va déjà pas au restaurant», dit-elle. Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir