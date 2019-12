Québec offre des hausses salariales en deçà de l’inflation à ses fonctionnaires

Contrairement à ce qu’avait indiqué le premier ministre François Legault , les augmentations de salaires des 550 000 employés des secteurs publics et parapublics n’atteignent pas l’inflation dans l’offre rendue publique jeudi par le président du Conseil du trésor, Christian Dubé.Il leur offre en tout 9 % sur cinq ans et ajoute un montant forfaitaire de 1000 $ pour les employés au dernier échelon salarial. Une approche « responsable » et « raisonnable », selon le ministre Dubé.« Il faut regarder premièrement qu’on est dans un dépôt, on commence », a-t-il affirmé en soulignant qu’il s’était gardé une marge de manœuvre pour les offres différenciées promises aux enseignants et aux préposés aux bénéficiaires. Celles-ci n’ont pas encore été dévoilées. Le ministre considère que son offre frôle le taux d’inflation qui est estimé à 10,2 % entre 2020-2021 et 2024-2025. « En ce moment, même au dépôt on répond à notre objectif d’être à l’inflation et d’avoir une mesure différenciée pour les catégories qu’on a décidé de privilégier en santé et en éducation », a-t-il ajouté.Les employés de l’État recevront une hausse salariale annuelle de 1,75 % au cours des deux premières années, de 1,5 % la troisième année et 1 % pour les deux dernières années. M. Dubé crée trois forums de discussion pour la négociation des offres différenciées : le premier sur la réussite éducative, le deuxième sur l’hébergement et les soins à domicile et le troisième sur la santé de tous les salariés où il sera question d’absentéisme.« C’est tout à fait normal qu’au début on ne mette pas ce montant-là sur la table parce qu’on est capables de discuter avec eux comment on va faire pour trouver la façon de faire une offre différenciée », a-t-il expliqué en soulignant que les conventions collectives posaient un défi à cet égard. « Ce n’est pas juste un forum de discussion, c’est un forum de discussion où on va vouloir convenir de mesures monétaires qui vont se traduire sur les échelles [salariales] des personnes », a précisé la négociatrice en chef du gouvernement, Me Édith Lapointe.Les syndicats devront dire adieu au rattrapage salarial qu’ils convoitaient étant donné que le gouvernement nage dans les surplus. « Vous comprendrez qu’acquiescer aux demandes syndicales actuelles qui représentent à terme une augmentation moyenne récurrente de 28 % sur trois ans mettrait en péril la situation financière du Québec, non seulement à court et moyen terme, mais hypothéquerait également la capacité de payer des prochaines générations », s’est défendu Christian Dubé. Chaque hausse salariale de 1 % équivaut à une augmentation récurrente de 400 millions de dollars des dépenses de l’État, a-t-il fait valoir.La conférence de presse du président du Conseil du trésor n’était pas terminée que, déjà, la CSN et d'autres syndicats indiquaient que l’offre du gouvernement n’allait pas permettre de retenir le personnel dans le secteur public.