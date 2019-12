Pas de véritable baisse d’honoraires pour les médecins spécialistes

Un Institut de la pertinence pour décider où réinvestir

L’entente de 1,6 milliard de dollars sur quatre ans conclue entre le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) ne se traduira pas directement par une baisse des honoraires de ces derniers.Le Conseil du trésor et la FMSQ ont plutôt décidé de réduire la rémunération des spécialistes indirectement, en limitant certains actes médicaux jugés moins pertinents.Au total, le volume des actes serait réduit de 10 %. Étant donné que les médecins sont principalement payés à l’acte, cela devrait donc se traduire par moins de dépenses, explique-t-on.L’argent récupéré proviendrait donc de la réduction des actes superflus (240 millions), de la diminution des fonds prévus pour les coûts de système (206 millions), des frais médico-administratifs (65 millions) et d’autres mesures médicales (48,8 millions) pour un total de 560 millions de dollars récurrents par année à partir de 2023.La totalité des sommes sera réinvestie dans le réseau de la santé, mais uniquement dans des secteurs liés à la médecine spécialisée, en embauchant des infirmières dans les blocs opératoires, par exemple.Dès lors, il ne sera pas question de puiser dans ces fonds pour investir dans la réduction des tarifs de services de garde, par exemple, comme l’avait déjà évoqué par le passé le premier ministre François Legault Pas question non plus de renflouer les budgets des soins à domicile avec ces fonds.La façon de dépenser cet argent n’incombera d’ailleurs pas au ministère de la Santé, mais à un nouvel organisme, l’Institut de la pertinence. Cet institut sera dirigé par un nombre égal de représentants de la FMSQ et du gouvernement. En cas de mésentente, le dirigeant de l’Institut sera appelé à trancher.À cet égard, le négociateur de la FMSQ, Lucien Bouchard, a expliqué mercredi qu’une personne était déjà pressentie pour ce poste : l’ancien p.-d.g. de la Régie de l’assurance maladie du Québec Jacques Cotton.Concernant les honoraires des médecins, la négociatrice du Conseil du trésor a avancé mardi qu’une baisse de revenus de certains médecins spécialistes pourrait se faire si l’Institut le souhaitait. Même chose pour certaines primes, dont l’existence pourrait être remise en question.D’autres détails suivront.