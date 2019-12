Legault appelle à la prudence avant de taxer Google et cie

Le premier ministre François Legault a appelé à la prudence les défenseurs d’un impôt sur le revenu des GAFA à sa sortie du quartier général de Google à Mountain View mardi.

« Je leur ai dit : […] “Nous, ce qu’on s’attend à faire, c’est avec les pays de l’OCDE, en 2020, de trouver un moyen de taxer la partie de leurs activités qui est faite au Québec” », a-t-il déclaré, tout en pointant le complexe où il avait rencontré quelques minutes auparavant des patrons du géant du Web.

M. Legault ignore toujours si le Québec taxera le chiffre d’affaires des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et, le cas échéant, à quelle hauteur. Il tranchera seulement après avoir consulté le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont la parution est attendue au cours de l’année 2020.

Or, le gouvernement fédéral compte rapidement imiter la France, qui prélèvera un impôt de 3 % sur les revenus bruts des poids lourds du Web dans l’Hexagone, et ce, au grand déplaisir du président américain Donald Trump. « Il faut être prudents. Il faut le faire ensemble », a insisté M. Legault, demandant de « ne pas prendre des risques inutiles ».

Le chef du gouvernement a souligné à gros traits que le Québec exporte davantage de biens et de services aux États-Unis qu’il en importe. « Donc, on aurait beaucoup à perdre s’il y avait des représailles contre le Québec ou contre le Canada », a-t-il dit, avant d’ajouter : « Par contre, c’est vraiment injuste présentement que les impôts des compagnies GAFA soient seulement payés aux États-Unis. »

D’ailleurs, M. Legault a dit avoir « senti » de la part des dirigeants de Google « une ouverture à dire : il y a une partie des impôts qui seraient payés dans les pays où on a des activités plutôt que de payer tous nos impôts sur les profits aux États-Unis ».

Les géants du Web basés à Silicon Valley sont vus comme les principaux responsables de la crise financière frappant les entreprises de presse québécoises, dont les six quotidiens du Groupe Capitales Médias (Le Soleil, Le Quotidien, Le Droit, Le Nouvelliste, La Voix de l’Est et La Tribune) qui sont actuellement en grande difficulté. À eux seuls, Facebook et Google accaparent pas moins 74 % des 6,8 milliards de revenus publicitaires sur le Web au Canada, selon le Canadian Media Concentration Research Project.

En octobre, le gouvernement québécois a volé à la rescousse de la presse d’information écrite au moyen de mesures d’aide totalisant 50 millions de dollars d’ici 2023-2024, dont un nouveau crédit d’impôt sur les salaires de leurs employés. « Le gouvernement veut regarder pour financer cette aide-là via éventuellement une taxe sur les GAFA », a précisé M. Legault mardi, tout en réitérant ses appels à la prudence.

Le premier ministre se trouvait dans le sud de la baie de San Francisco afin de discuter de « projets très intéressants pour créer des emplois très bien payés au Québec » sur la table à dessin de Google. « Je ne peux pas malheureusement vous en dire plus », a-t-il répété à la presse.

C’est le vice-président principal aux affaires mondiales de Google, Kent Walker, qui a accueilli M. Legault à Mountain View. Les deux hommes ont échangé une poignée de main devant un écran géant où la formule de salutation « Bienvenue premier ministre François Legault » et un fleurdelisé apparaissaient au-dessus du pont du Golden Gate et d’immeubles au couleur de l’arc-en-ciel.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.