Québec fait appel à Frulla et Beaudoin pour guider sa réforme du statut de l’artiste

Les deux lois sur le statut de l’artiste seront bel et bien révisées, a confirmé le gouvernement Legault lundi matin. Mais il faudra attendre encore pour voir se matérialiser cet engagement du précédent gouvernement : Québec vient tout juste de mandater deux anciennes ministres de la Culture pour lancer les consultations.

Ce sont Liza Frulla et Louise Beaudoin — deux ministres qui ont eu des mandats marquants dans les années 1990 — qui mèneront ces consultations. Elles devront rencontrer les regroupements concernés par la révision des lois, puis faire des recommandations. Une consultation en ligne sera aussi menée. Le rapport des coprésidentes est attendu pour l’été 2020.

« Votre gouvernement s’engage, au terme de cet exercice, à s’assurer que les créateurs, diffuseurs et producteurs culturels évoluent dans un cadre de travail équitable et adapté aux nouvelles réalités du milieu », indique l’actuelle ministre de la Culture, Nathalie Roy, dans le communiqué qui accompagne l’annonce de lundi.

En présentant la nouvelle politique culturelle du Québec en juin 2018, les libéraux de Philippe Couillard avaient promis — sans détail — de réviser les deux lois sur le statut de l’artiste, qui ont plus de 30 ans chacune. Cet engagement avait été unanimement salué.

La première loi encadre le travail des artistes de la scène, du disque et du cinéma ; la seconde est pour les artistes visuels et de la littérature. Ce sont des lois qui déterminent les critères permettant de reconnaître le statut professionnel d’un artiste, et d’encadrer les relations entre les artistes et leurs producteurs. Elles établissent aussi le processus de reconnaissance des associations qui représentent les artistes.

D’autres détails suivront.