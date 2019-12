GCM: Sylvie Lalande quitte le C.A. de Capital Régional Coopératif Desjardins

Visée par une allusion à une possible situation de conflit d’intérêt par le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, Sylvie Lalande se retire de la présidence du conseil d’administration de Capital Régional et Coopératif Desjardins (CRCD). La présidente du conseil d’administration du Groupe TVA passe également de l’intention à l’acte en entamant une procédure judiciaire contre Québec.

« Depuis plus de 17 ans, je siège sur différents conseils d’administration et sur les comités de ceux-ci, y compris des comités de gouvernance d’entreprise où se discutent précisément les questions de conflits d’intérêts, et jamais ne me suis-je placée dans une situation qui, de près ou de loin, pouvait s’apparenter à un conflit d’intérêts. M’en accuser constitue la pire ignominie dont je puisse être victime », écrit Mme Lalande dans une déclaration publiée mercredi. « J’ai invité, et même pressé, le ministre Fitzgibbon à s’excuser de cette accusation préjudiciable sans fondement. Il a non seulement refusé, mais insisté, et même persisté dans son accusation. J’aurais aimé qu’il en soit autrement et que nous puissions tous deux retourner à travailler pour l’économie du Québec. »

La dirigeante ajoute que les circonstances ne lui laissent pas d’autres choix que d’intenter les procédures judiciaires nécessaires au rétablissement de sa réputation ainsi qu’à la réparation des dommages qui lui auraient été causés. « Ces procédures suivront leur cours dans les prochains jours. »

Qui plus est, devant la menace à peine voilée du premier ministre du Québec de retirer à CRCD certains avantages qui pourraient mettre en péril sa mission, j’ai offert cet après-midi ma démission à Guy Cormier à titre de présidente du conseil de CRCD.