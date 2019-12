Fitzgibbon répond aux attaques de Péladeau

Ciblé sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière par Pierre Karl Péladeau, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a réagi mardi avant-midi en marge d’une conférence de presse sur l’allégement réglementaire.

« Je vais jouer au journaliste pendant quelques secondes, mais je ne répondrai pas à la question. La question c’est : “Qui est l’intimidateur ? Est-ce que c’est le ministère de l’Économie ou M. Péladeau ?” », a demandé M. Fitzgibbon en mêlée de presse.

Le président et chef de la direction de Québecor a publié une longue entrée sur sa page Facebook dimanche pour critiquer le projet de relance coopératif du Groupe Capitales Média (GCM). M. Péladeau y a écrit que le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre Fitzgibbon « se sont récemment lancés dans une opération de tordage de bras et d’intimidation envers Desjardins ». Il réagissait aux propos récents de M. Legault qui avait laissé planer la menace de réviser les crédits d’impôt sur le capital de risque si la coopérative n’investit pas dans la relance de GCM, actuellement en faillite. M. Legault juge ce projet rentable.

« Il n’y a aucune mesure de “rétaliation” que le gouvernement veut mettre en place pour forcer Desjardins à investir, a déclaré le ministre Fitzgibbon. Ça n’arrivera pas. » Il s’est réjoui de la première rencontre tenue la veille entre Desjardins Capital et GCM.

M. Fitzgibbon avait causé l’indignation de M. Péladeau la semaine dernière en soulevant l’apparence de conflit d’intérêts de la dirigeante de Québecor Sylvie Lalande. Regrette-t-il ses propos ? « Non. En fait, Mme Lalande, je l’ai convoquée à mon bureau hier, a-t-il révélé. On a eu une discussion informelle et je lui ai dit trois choses. La première, c’est que, de par le poste qu’elle occupe, à savoir qu’elle est à la présidence de CRCD de Desjardins et en même temps elle est membre du conseil d’administration de Québecor, […] c’est justifié de poser des questions sur l’apparence de conflit d’intérêts. »

« Maintenant, selon les faits que Desjardins a divulgués, Mme Lalande n’a pas été partie prenante des discussions. Donc, [dans ce] cas, il n’y a pas eu conflit d’intérêts », a-t-il ajouté, en indiquant qu’il n’avait pas eu l’intention de lui faire du tort.

GCM pourrait réduire ses coûts de 18 millions s’il se trouvait dans le giron de Québecor, selon M. Péladeau, qui demande au gouvernement de reconsidérer la proposition de son entreprise.