QS dresse son bilan: pas assez de 3e lien et trop de Catherine Dorion

Québec solidaire a dit mardi avoir échoué à faire du troisième lien la « question de l’urne » dans l’élection partielle de Jean-Talon, mais a reconnu du même souffle que les frasques de sa députée Catherine Dorion ont pu influencer le vote des électeurs de cette circonscription de Québec.

« Quand les gens m’en ont parlé [de Catherine Dorion], c’était, oui, tantôt avec un “ouf, OK…”, mais aussi, ils m’ont parlé de la sortie qu’elle a faite sur la protection du patrimoine », a concédé Manon Massé.

« On en a entendu parler [du costume d’Halloween de la députée Dorion], des deux côtés, parfois négativement, mais parfois positivement aussi, dans des proportions similaires », a ajouté son collègue Gabriel Nadeau-Dubois. « C’est un enjeu qui polarise [les électeurs]. Mais est-ce que c’est un enjeu qui nuit à Québec solidaire ? Je pense qu’il est trop tôt pour faire ces bilans-là. »

Catherine Dorion s’est déguisée à l’Halloween en « députée qui a de la classe » pour poser assise sur le pupitre central du Salon rouge. Sa blague a alimenté les reproches des partis d’opposition et lui a permis de visiter les plateaux de télévision.

Son déguisement lui a aussi valu une présence « par vidéo seulement » au congrès de QS, à la mi-novembre ; officiellement, elle était alors absente du regroupement militant pour appuyer le candidat solidaire Olivier Bolduc sur le terrain, dans Jean-Talon.

On n’a pas réussi à faire de la question du troisième lien l’enjeu de l’urne dans Jean-Talon. C’est ce qu’on a essayé de faire, et on n’y est pas arrivés.

Pas une élection sur le troisième lien

Dans l’espoir de rééditer les succès de Catherine Dorion et de Sol Zanetti — seuls élus non caquistes de la région de Québec —, Québec solidaire avait investi beaucoup d’énergie dans l’élection partielle de Jean-Talon. Mais avec 17 % des appuis, le parti termine en moins bonne posture qu’à l’élection générale, où il avait obtenu 19 % des votes.

« On n’a pas réussi à faire de la question du troisième lien l’enjeu de l’urne dans Jean-Talon. C’est ce qu’on a essayé de faire, et on n’y est pas arrivés », s’est désolé Gabriel Nadeau-Dubois.

Au moyen de slogans comme « Plus de routes, plus de trafic », Québec solidaire a rappelé au cours de la campagne son opposition au projet de lien routier entre les rives nord et sud de Québec.

« [Le troisième lien], c’était l’angle qu’on avait choisi pour mettre de l’avant les contradictions de ce gouvernement-là face à la lutte aux changements climatiques. On n’a pas réussi à le faire », a déclaré Manon Massé.

Les jeunes sont restés à la maison

Autre écueil pour Québec solidaire : la faible participation des jeunes, ce « public difficile à rejoindre », de l’aveu même du parti.

Selon des chiffres de 2018, 27 % des électeurs de Jean-Talon étaient âgés de 15 à 29 ans, ce qui en fait la troisième circonscription la plus jeune au Québec.

Or il n’y a pas de vote sur les campus lors d’une élection partielle, et cela a nui à la formation politique, a reconnu Gabriel Nadeau-Dubois.

« On souhaitait causer la surprise, et pour arriver à faire ça, on avait besoin d’un vote massif des jeunes. Ça ne s’est pas produit, et c’est ce qui explique notre troisième place », a-t-il affirmé.

Le PQ déçu, mais pas surpris

Le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a de son côté reconnu être déçu de la performance de son parti (9 %), qui avait néanmoins de faibles attentes.

« On a bien travaillé, on a fait ce qu’on pouvait. On savait que ça allait être difficile à Québec », a-t-il admis.

« Les Québécois voulaient se débarrasser des libéraux depuis longtemps et ils ont vu qu’il en restait encore dans Jean-Talon. Ils n’ont pas pris de chance », a-t-il déclaré.

« On n’a pas eu un résultat à la hauteur de nos attentes, le gouvernement, pour l’instant... les gens semblent satisfaits, alors félicitations à la nouvelle députée et à son équipe », a-t-il ajouté.