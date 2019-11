François Legault veut faire front commun avec Doug Ford

Le premier ministre François Legault croit avoir trouvé un allié en Ontario : son controversé homologue Doug Ford. Il veut mettre de côté leurs différends sur la laïcité de l’État au Québec et les services en français en Ontario pour s’attaquer à la gestion des fonds fédéraux en infrastructure.

« Il faut, à un moment donné, qu’on travaille avec les priorités des provinces, puis que M. Trudeau arrête de passer par dessus notre tête et de faire des ententes directement avec les villes », a décrié M. Legault. Les deux premiers ministres provinciaux doivent souper en tête-à-tête vendredi à Montréal, quelques jours avant la rencontre du Conseil de la fédération à Toronto.

« Il y a beaucoup de projets de transport en commun en Ontario, entre autres des métros, beaucoup de projets de transport en commun au Québec, mais c’est compliqué d’aller chercher la part du fédéral, a-t-il expliqué. On l’a vu dans le tramway de Québec. Il a fallu faire une entente avec la mairesse de Montréal et ç’a pris plus d’un an et demi. »

Il lui sera toutefois difficile d’éviter le sujet de la loi sur la laïcité de l’État. L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité vendredi une motion du Parti québécois l’enjoignant d’exprimer « sa désapprobation » à l’égard de la motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée législative ontarienne lundi pour exiger l’abrogation immédiate de cette législation qui « contrevient la Charte canadienne des droits et libertés » et inciter le gouvernement à intervenir si une contestation judiciaire en venait à se rendre en Cour suprême. M. Legault était présent pour le vote et a donc voté pour la motion péquiste.

Le Parti québécois reproche au premier ministre de mal défendre la loi qui interdit le port de signes religieux à certains employés de l’État comme les juges, les procureurs et les enseignants. « Faire respecter le Québec, c’est tout le temps », a-t-il affirmé vendredi. « Le nationalisme de la CAQ, au minimum, c’est de faire respecter les lois du Québec. »

La Presse canadienne rapportait vendredi matin que le premier ministre ontarien s’attendait à discuter de sujet sur lesquels ils peuvent s’entendre comme l’unité nationale, les soins de santé, les infrastructures et le développement économique.