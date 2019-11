Aide médicale à mourir: Québec songe à permettre le dépôt de demandes anticipées

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a annoncé vendredi la mise sur pied prochaine d’une consultation publique transpartisane sur un éventuel élargissement de l’ aide médicale à mourir à des personnes devenant inaptes, notamment celles souffrant de démence.L’élue caquiste était pour l’occasion accompagnée des élus d’opposition André Fortin ( Parti libéral du Québec ), Sol Zanetti ( Québec solidaire ) et Véronique Hivon ( Parti québécois ).Le Groupe d’experts sur la question de l’inaptitude et de l’aide médicale à mourir, dont Mme McCann a déposé le rapport à l’Assemblée nationale vendredi, recommande de permettre aux adultes de formuler une « demande anticipée » d’aide médicale à mourir, mais seulement après l’obtention d’un « diagnostic de maladie grave et incurable ». C’est un tiers désigné qui serait chargé de faire connaître la demande anticipée d’aide médicale à mourir aux personnes appropriées au nom du patient qui l’a demandée. « Bien qu’elle n’ait pas de caractère exécutoire, cette demande devra néanmoins être considérée et évaluée, au moment opportun », ont précisé les coprésidents du Groupe d’experts, Jocelyn Maclure et Nicole Filion.À l’heure actuelle, la Loi concernant les soins de fin de vie ne permet pas aux personnes qui deviendraient inaptes de bénéficier de ce soin, a rappelé la ministre Danielle McCann vendredi. « Nous entendons le cri du cœur de nombreux Québécois qui souffrent et qui réclament un élargissement. La société québécoise évolue sur cette question sensible, et nous avons le devoir moral d’y répondre tous ensemble. C’est pour ça que je travaille déjà avec mes collègues des oppositions », a-t-elle déclaré.La coauteure de la Loi concernant les soins de fin de vie, Véronique Hivon, a bon espoir que « tous ensemble » les Québécois sauront « trouver les meilleures réponses possibles » à la « question qui revient le plus souvent », c’est-à-dire : « Est-ce qu’on pourrait envisager une ouverture pour une demande anticipée pour les personnes atteintes d’une maladie dégénérative du cerveau, comme l’Alzheimer ? »L’élu solidaire Sol Zanetti estime que « des enjeux philosophiques importants » résident dans le concept de « consentement anticipé ». « Les experts les abordent. Il faut que la consultation puisse permettre à tout le monde de s’exprimer là-dessus pour qu’on ressorte le consensus le plus fort possible », a-t-il fait valoir.Le député libéral André Fortin dissuade toute personne d’entremêler des « considérations politiques » aux « questions éthiques, questions légales, questions morales » suscitées par un éventuel élargissement de l’accès à l’aide médicale à mourir.Après 18 mois de réflexion, les coprésidents du Groupe d’experts, Jocelyn Maclure et Nicole Filion, recommandent aussi aux législateurs de modifier la Loi concernant les soins de fin de vie notamment afin d’y supprimer le critère de fin de vie, période où une personne peut recevoir l’aide médicale à mourir, au profit d’une « notion de trajectoire de fin de vie pour laquelle la mort est raisonnablement prévisible, sans nécessité d’établir un délai précis quant à l’espérance de vie ».Le gouvernement québécois mettra de côté le critère de « fin de vie » d’ici le 11 mars 2020 pour accorder l’accès à l’aide médicale à mourir aux personnes éprouvant des souffrances physiques ou psychologiques intolérables, et ce, même si leur mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, comme le lui a demandé la juge Christine Baudouin de la Cour supérieure du Québec le 11 septembre dernier.« Nous bénéficions du point de vue d’experts provenant de divers horizons et reconnus dans leur domaine, tant sur les plans éthique, juridique que clinique. Nous pensons qu’il revient maintenant aux citoyens de se prononcer sur cet enjeu délicat », a déclaré la ministre Danielle McCann en conférence de presse.