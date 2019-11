Québec interpelle la Cour suprême pour faire appliquer sa loi au Port de Québec

Le gouvernement du Québec a décidé d’interpeller la Cour suprême dans le dossier l’opposant au Port de Québec sur les lois environnementales.

Incapable d’imposer ses lois environnementales sur le territoire portuaire, le gouvernement québécois a été débouté à deux reprises devant les tribunaux dans ce dossier (en 2012 en Cour supérieure et l’an dernier en Cour d’appel).

La procureure générale Sonia LeBel avait jusqu’à aujourd’hui pour décider si elle portait la dernière décision en appel.

En décembre, la Cour d’appel avait jugé que les lois fédérales étaient prépondérantes sur le territoire du Port de Québec et rendaient dès lors inopérante la Loi québécoise sur la qualité de l’environnement. Les juges avaient toutefois ajouté : « Il n’en demeure pas moins que ce port n’est pas une enclave fédérale. »

La cause en litige trouve son origine dans un conflit vieux de 10 ans entre le ministère de l’Environnement et IMTT, gestionnaire d’un terminal de vrac liquide dans le Port de Québec. L’entreprise voulait construire un terminal et avait décidé de passer outre à la Loi sur la qualité de l’environnement et de se soustraire au BAPE.

