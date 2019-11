Sylvain Gaudreault se lance dans la course à la direction du PQ

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, se lance dans la course à la direction du Parti québécois (PQ).



Il a fait son annonce officielle lundi dans sa circonscription au Saguenay, devant une centaine de partisans, dont plusieurs anciens ministres et députés péquistes.



Réélu sans interruption depuis 2007, l’aspirant-chef a dit qu’il est rendu à l’étape « d’exporter la méthode Gaudreault ».



Il a affirmé haut et fort son credo indépendantiste en émettant le souhait que le Québec soit le premier pays au monde à faire son entrée à l’Organisation des Nations unies (ONU) avec une économie verte.



Le poste de chef du PQ est vacant depuis la démission de Jean-François Lisée, le soir de la défaite historique du parti aux élections générales du 1er octobre 2018.



M. Gaudreault avait déjà manifesté son intérêt et avait jaugé ses appuis au dernier congrès spécial du PQ à Trois-Rivières, en novembre.



Le député de Jonquière a déjà été chef intérimaire du PQ, de mai à octobre 2016, pendant la course qui a mené à l’élection de M. Lisée.



Un ancien candidat dans la course à la direction du PQ de 2016, Paul Saint-Pierre Plamondon, est aussi pressenti pour se lancer dans la course actuelle. Le nom de l’historien Frédéric Bastien circule également.



Le nouveau chef du Parti québécois sera choisi en 2020. Les règles de la course seront déterminées par les instances du parti au début de l’année prochaine.



Élu pour la première fois en 2007, M. Gaudreault a été ministre des Transports et des Affaires municipales du gouvernement Marois de 2012 à 2014.



Dans l’opposition, il s’est souvent démarqué comme porte-parole péquiste en matière d’environnement. Il est toujours titulaire de ce dossier à l’Assemblée nationale pour le PQ, en plus de celui de la Santé.



Aux élections de 2018, M. Gaudreault est le seul élu péquiste à avoir gardé son siège dans la région très nationaliste du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a basculé dans le giron caquiste.



Un député de Jonquière a déjà été chef du PQ : en janvier 1996, Lucien Bouchard avait démissionné de son poste de chef du Bloc québécois aux Communes et de député fédéral de Lac-Saint-Jean pour devenir chef du Parti québécois peu après, puis être élu député péquiste de Jonquière lors d’une élection complémentaire en février.



Le PQ forme le troisième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale, avec neuf députés.

Sylvain Gaudreault en bref Né en 1970

Diplômé en droit et ancien professeur d’histoire au cégep de Jonquière

Élu député de Jonquière pour la première fois aux élections générales de mars 2007, il y a été réélu sans interruption depuis.