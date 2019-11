Gaudreault brigue la direction du PQ

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, devrait annoncer lundi qu’il sera le premier candidat à se lancer dans la course à la direction du Parti québécois (PQ). M. Gaudreault avait déjà manifesté son intérêt et avait jaugé ses appuis au dernier congrès spécial du PQ à Trois-Rivières, en novembre. Élu pour la première fois en 2007, il a été ministre des Transports et des Affaires municipales du gouvernement Marois de 2012 à 2014. Dans l’opposition, il s’est souvent démarqué comme porte-parole en matière d’environnement. Paul St-Pierre Plamondon est aussi pressenti pour se lancer dans la course. Le nom de l’historien Frédéric Bastien circule également.