Vol de données: le président de Desjardins sur la sellette à l’Assemblée nationale

Le témoignage du président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, a donné lieu à des échanges musclés mercredi dans le cadre de la commission spéciale pour faire la lumière sur le vol de données qui a ébranlé l’institution financière en juin et qui touche aujourd’hui ses 4,2 millions de membres.

« Comment ça se fait que, pendant six mois, vous ne vous soyez pas aperçu que vous vous étiez fait voler quatre millions de dossiers dans vos propres fichiers ? » a demandé le député Vincent Marissal, de Québec solidaire. Desjardins avait repéré dès décembre 2018 une « transaction douteuse » dans son système, qu’elle avait rapporté à la police, mais ce n’est que six mois plus tard qu’elle a révélé avoir été victime d’un vol massif de données.

« Chaque jour, on envoie plein d’informations à la lutte contre le blanchiment d’argent, aux corps policiers, sur des transactions qui nous apparaissent douteuses, a répondu M. Cormier. Ce sont des millions de transactions qu’il y a chez Desjardins dans une semaine, des milliards dans une année. […] Après chacune de ces transactions-là, notre travail, ce n’est pas de les investiguer, c’est le travail de la police ou des autorités réglementaires. »

« Mon point, c’est qu’il y a quelqu’un qui rentre dans votre système — un employé, a insisté M. Marissal. Il remplit quatre clés USB, il part avec le “stock” et vous ne le savez pas. »

Desjardins a refusé d’être le bouc émissaire d’un problème qui touche un grand nombre d’entreprises. « La fraude interne, c’est la plus difficile à contrer, a dit M. Cormier pour se défendre. C’est arrivé chez Revenu Québec, c’est arrivé dans le système de santé, c’est arrivé dans plein d’organisations — 680 entreprises au Canada ont déclaré une fuite de renseignements personnels —, alors je comprends qu’on puisse vouloir faire porter le bonnet d’âne à Desjardins, mais Desjardins a été transparent, a été clair et a fait preuve de franchise dans ce dossier-là. Et je pense qu’il faut juste aussi prendre le recul de se dire que l’enjeu est beaucoup plus grand que Desjardins. »

La salle était bondée pour le témoignage de M. Cormier mercredi avant-midi. Plusieurs membres de l’institution financière s’étaient déplacés pour entendre ses explications.

D’entrée de jeu, les partis d’opposition ont critiqué le contrôle du gouvernement Legault sur cette commission spéciale, lui qui a restreint la liste des témoins invités. Ils réclamaient un exercice plus large qui aurait permis de trouver des avenues pour mieux protéger les données des Québécois, autant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Le seul expert qui sera questionné par les élus reçoit 1,25 million de dollars sur cinq ans de Desjardins pour ses recherches sur la cybersécurité et l’intelligence artificielle. Il s’agit de José Fernandez, professeur titulaire au Département de génie informatique et génie logiciel de l’École polytechnique de Montréal.

Outre M. Fernandez, la commission entendra des représentants de l’Autorité des marchés financiers, d'Equifax Canada, de l’Association des banquiers canadiens et de l’Office de la protection du consommateur.