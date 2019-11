Québec peinera à atteindre les cibles d’amélioration des infrastructures scolaires

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, peinera à atteindre les cibles gouvernementales d’amélioration de l’état des écoles primaires et secondaires, est d’avis la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc.

« Des besoins d’ajout d’espace ne sont pas comblés en temps opportun en raison d’une détermination inadéquate des besoins et de problèmes dans la planification et la réalisation des projets », déplore-t-elle dans un rapport dévoilé mercredi avant-midi. « En plus d’être insuffisantes, les sommes consenties au fil des ans n’ont pas toutes été utilisées par les commissions scolaires », ajoute-t-elle.

Le déficit de maintien d’actifs des bâtiments scolaires s’élève à près de 4,5 milliards de dollars. En janvier 2019, 54 % des bâtiments de l’ensemble des commissions scolaires étaient considérés comme en mauvais ou en très mauvais état, selon l’indice d’état gouvernemental.

Or, le Plan stratégique 2017-2022 du ministère de l’Éducation prévoit que 85 % des bâtiments scolaires seront dans un état satisfaisant en 2021-2022. « Les cibles d’amélioration fixées par le ministère seront difficiles à atteindre », estime la vérificatrice générale.

