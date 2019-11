Des sommes importantes mal gérées par le ministère de l’Économie 

La vérificatrice générale identifie plusieurs lacunes au ministère de l’Économie et de l’Innovation entre 2016 et 2018. Il était alors sous la gouverne de Dominique Anglade, qui aspire aujourd’hui à diriger le Parti libéral du Québec.



Subventions mal justifiées, versements devancés pour des projets sans analyse, un chantier d'un milliard mal géré… Guylaine Leclerc n’est pas tendre envers ce ministère qui dispose d’une enveloppe de 3 milliards pour l’aide au développement économique.



Près des deux tiers des vingt dossiers de subventions révisés comportaient des irrégularités. Ainsi, 262,7 millions ont été accordés hors des programmes réguliers du ministère, mais les analyses effectuées et la documentation fournie étaient incomplètes.



Durant ces deux années, des versements totalisant 335,7 millions ont été devancés en fin d’année financière par le ministère, entre autres, pour financer des projets qui n’avaient pas encore été choisis. « Il n’attend pas que les projets soient officialisés avant d’entreprendre les versements, et certains projets autorisés ne voient jamais le jour », écrit la vérificatrice générale. Cette somme mal dépensée « a contribué à diminuer le surplus annuel du gouvernement ».



De plus, le ministère n’a fait aucune planification dans le cadre du programme Québec branché qui disposait d’une enveloppe de 400 millions pour connecter 340 000 foyers à Internet haute vitesse. La vérificatrice générale recommande au ministère d’apporter plusieurs correctifs.