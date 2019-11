Entente avec les médecins spécialistes: la CAQ se défend d’avoir brisé sa promesse

Le premier ministre François Legault dit avoir honoré sa promesse sur l’entente avec les médecins spécialistes en dépit du fait que les montants récupérés ne s’élèvent pas à un milliard de dollars, comme il l’avait promis auparavant.

« J’honore à 100 % ma promesse », a répété le premier ministre Legault en point de presse. « On a atteint notre objectif. »

En campagne électorale, la CAQ avait promis de soutirer un milliard de dollars à la rémunération des médecins spécialistes. Son gouvernement a finalement conclu une entente de principe oscillant autour de 500 millions de dollars.

Selon M. Legault, le calcul à l’origine du montant initial s’appuyait sur des données qui ont été mises à jour depuis. L’objectif, a-t-il dit, était de faire en sorte que la rémunération moyenne des médecins spécialistes du Québec soit de 9 % inférieure à celle de leurs collègues du reste du Canada (395 539 $), ce qui a été fait.

Confusion sur l’entente

Or une certaine confusion subsiste à cet égard. La semaine dernière, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Diane Francoeur, avait déclaré le contraire en mêlée de presse.

« Nous, on était où on voulait être dans la moyenne canadienne. Pas en haut, et certainement pas en dessous, comme on l’a été pendant 40 ans, avait-elle dit. Nous sommes dans la moyenne canadienne. »

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a promis mardi que les détails de l’entente seront dévoilés d’ici « deux à trois semaines ».