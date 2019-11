Français: Québec ne peut agir seul, pense Pauline Marois

Ce n’est pas au gouvernement seul d’agir pour empêcher que le français ne « s’effrite » au Québec : la société civile — les citoyens — a un rôle central à jouer, estime l’ancienne première ministre Pauline Marois.

« Oui, le gouvernement a une responsabilité… mais les citoyens aussi », a soutenu Mme Marois lundi, en marge du lancement d’une campagne de financement de la Fondation pour la langue française. « Ce sont les premiers responsables de cette question. »

Pauline Marois juge que « s’il n’y a pas d’intervention des citoyens pour agir, parler, s’approprier cette langue, s’affirmer pour souhaiter que dans les commerces [on leur réponde en français], on risque de voir s’effriter cette langue. Ça n’exclut pas que le gouvernement intervienne, mais des citoyens doivent s’approprier cette démarche et cette action. »

Mme Marois avait fait une sortie remarquée à la fin de l’été autour des « glissements » du français observés dans une étude récente de l’Office québécois de la langue française. Lundi, la publication d’un sondage Léger commandé par la Fondation et indiquant que 62 % des répondants se disent « préoccupés par l’usage du français dans l’espace public » est venue « confirmer les inquiétudes » de l’ancienne cheffe du Parti québécois.

« Il y a le risque de l’indifférence, dit-elle. On voit que chez les jeunes, il y a une préoccupation moins grande […] quand on s’adresse à eux en anglais dans un commerce. Ils sont moins portés à réagir. »

Le sondage Léger de lundi donne une mesure de la perception qu’ont les citoyens de l’état du français au Québec : 56 % des répondants estiment que la situation s’est détériorée depuis dix ans, et un nombre équivalent anticipe que ce sera pire dans une décennie. Une majorité (58 %) pense que « l’avenir du français est avant tout la responsabilité » de chaque citoyen, alors que 32 % font reposer celle-ci sur le gouvernement.

Pas de loi sur le «Bonjour-“Hi”»

Concernant le « Bonjour-“Hi” », Pauline Marois ne croit pas que le gouvernement peut faire grand chose sur le plan légal. « Ce serait un peu compliqué » d’adopter une loi interdisant la formule, a-t-elle dit. En octobre, le ministre responsable du dossier de la langue française, Simon Jolin-Barrette, avait indiqué réfléchir à la possibilité de légiférer pour contraindre les commerçants à saluer leur clientèle en français. L’idée a toutefois vite été abandonnée.

Est-ce dire que Québec ne peut rien dans ce dossier ? Non, répond Mme Marois. « Il y a eu une motion unanime adoptée par l’Assemblée nationale » en 2017 pour préconiser l’utilisation du « Bonjour » dans les commerces, a-t-elle rappelé. Ce genre de geste « manifeste la volonté qu’ont les décideurs que ça devienne une règle, sans nécessairement agir par une loi […]. C’est un engagement moral qui a énormément de poids, puisqu’il rallie tout le monde. »

Sur la question plus large du rôle de Québec par rapport au dossier de la langue française, le premier ministre Legault avait indiqué en septembre qu’il « n’excluait pas » de rouvrir la Loi 101. « Mais la grande priorité au Québec si on veut promouvoir et protéger le français, c’est la francisation des immigrants », disait-il.

Une fondation « apolitique »

Mise sur pied l’an dernier pour « promouvoir la langue française », la Fondation pour la langue française est un « véhicule purement philanthropique et apolitique », précisait lundi Maxime Laporte, coprésident de l’organisme, avec John Parisella. « La mission [de promotion] s’inscrit de manière complémentaire au combat plus axé sur la défense de la langue et sur des propositions de mesures politiques » que d’autres acteurs peuvent faire, dit-il.

La campagne Je parle le français par coeur vise à amasser cinq millions, principalement de grands donateurs du milieu des affaires. Deux millions ont été amassés depuis l’an dernier. L’argent doit notamment servir à financer des projets d’intégration pour les immigrants allophones et à des campagnes de promotion.

Un événement de lancement était prévu lundi soir avec le premier ministre Legault, le ministre Jolin-Barrette, des représentants de tous les partis, et l’écrivain Dany Laferrière, président d’honneur de la fondation.