Québec solidaire continuera de gagner des appuis dans la population en prônant un discours indépendantiste plus affirmé, est persuadé Gabriel Nadeau-Dubois. « Je ne vois aucune contradiction entre la croissance de Québec solidaire et l’affirmation de nos principes indépendantistes, bien au contraire », a-t-il lancé en marge du congrès de QS, à Longueuil samedi.

QS est en mesure de « renouveler » et de rendre « attirant pour toutes les générations » le mouvement indépendantiste notamment « en mettant la question des changements climatiques au coeur du projet [de pays] », a fait valoir l’homme de 29 ans dans un impromptu de presse samedi avant-midi. « L’indépendance du Québec, c’est quelque chose qu’il faut faire pour changer le Québec ! » a-t-il insisté.

Les délégués de QS sont appelés ce week-end à se prononcer sur une série de « gestes de rupture » avec le Canada qu’un gouvernement solidaire poserait avant de tenir un référendum sur la loi fondamentale d’un Québec indépendant. Dans le lot : « [faire] en sorte que toutes les lois qui s’appliquent aux citoyens du Québec soient votées par l’Assemblée nationale ». « Nous sommes conscients qu’une des faiblesses historiques du mouvement indépendantiste, ç’a été de ne pas avoir réponse à toutes les questions, notamment à la question de la transition vers l’indépendance : comment on passe d’un Québec-province à un Québec-pays ; à quel rythme…. » a affirmé M. Nadeau-Dubois.

Pour le militant François Saillant, « c’est important un moment donné de dire qu’on est capable de poser des gestes de rupture avec le fédéralisme ».

L’état-major de QS ne s’attend pas à des débats houleux durant le congrès sur ces propositions visant à « clarifier » et à « étoffer » le programme du parti politique de gauche sur le front indépendantiste. Les détracteurs ne se bousculeront pas à l’un des trois micros — femme, homme et « non genré » —, prédit-il. D’ailleurs, M. Nadeau-Dubois a indiqué aux journalistes n’avoir « jamais rencontré de fédéralistes de gauche » dans les rangs de QS. « On ne fait pas de Serment du Test quand les gens deviennent membres de Québec solidaire », a toutefois précisé le député de Gouin aux médias. « S’il y en avait, je leur demanderais de m’expliquer en quoi ils peuvent faire la transition écologique et la réconciliation avec les premiers peuples et la justice fiscale à l’intérieur du Canada », a-t-il poursuivi.

L’ex-chef d’Option nationale — et député solidaire de Jean-Lesage — Sol Zanetti se réjouit de voir sa nouvelle formation politique ne pas succomber à la tentation d’« essa[yer] de plaire à tout le monde ». « Probablement qu’il y en a aussi à Québec solidaire qui, sur le projet de société, sont d’accord [mais] ne sont pas tout à fait à l’aise d’être dans un parti indépendantiste. Je pense que ces gens-là sont bienvenus pourvu qu’ils se rallient au fait que le parti lui-même est indépendantiste », a-t-il déclaré à l’extérieur de l’auditorium où les délégués s’apprêtaient à débattre d’une série de propositions sur la « transition vers l’indépendance » à privilégier par un gouvernement solidaire.

« Il n’y a jamais eu un parti au Québec qui a eu une démarche indépendantiste aussi claire, aussi affirmée, aussi décomplexée que Québec solidaire. Et, après le congrès qu’on est en train de faire, ça va être encore plus vrai », a promis M. Zanetti.