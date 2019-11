Pas d’enquête sur la photo d’Halloween controversée de Catherine Dorion

La commissaire à l’éthique et à la déontologie n’enquêtera pas sur les circonstances entourant la publication d’une photo d’Halloween de la députée solidaire Catherine Dorion.

Ni la tenue de l’élue de Taschereau ni sa décision de prendre place sur le pupitre central du Salon rouge ne seront analysées sous l’angle de la commissaire Ariane Mignolet, tel que le réclamaient les élus du Parti libéral du Québec (PLQ).

« Il n’y aura pas d’enquête, parce que le but d’une enquête est de faire la lumière sur les faits et dans l’espèce, tous les faits sont connus », a résumé mercredi l’adjointe exécutive à la commissaire, Shirley-Ann Sheridan. Elle a assuré, d’emblée, que « chaque élément » de cette histoire avait été « vérifié et considéré » avant qu’une telle décision ne soit prise.

La commissaire, a-t-elle ajouté, n’enquête pas sur de « possibles manquements aux valeurs de l’Assemblée nationale ». Ces valeurs « sont évolutives et ce sont les députés qui les définissent », a-t-elle rappelé.

Le PLQ a déposé jeudi une plainte auprès de la commissaire à l’éthique et à la déontologie relativement à une photo d’Halloween publiée par Catherine Dorion. Il voyait dans cette photographie une atteinte à l’institution de l’Assemblée nationale et à la dignité de la fonction de députée.