Fitzgibbon défend un investissement de 30 millions dans des dirigeables

Investissement Québec ne « prendra pas de risque indu » avec « l’argent de la population », a assuré le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, mercredi au moment d’annoncer un investissement de 30 millions pour la construction de dirigeables industriels qui n’ont pas encore volé.

« Pensez à [ce qui va se passer] si cet appareil-là fonctionne, a-t-il répondu au Devoir qui lui demandait pourquoi les Québécois devaient assumer le risque financier d’investir dans un tel projet. On met 20 millions d’euros. Des 20 millions d’euros, il y a une grande partie qui revient déjà en recherche et développement. […] Il va avoir des brevets qu’on va récolter et je ne parle même pas du bénéfice futur : 400 emplois à vendre des dirigeables. Le potentiel est énorme dans une grappe industrielle où on veut attirer du talent. »

Cet argent servira à acquérir des actions de l’entreprise française Flying Whales, ce qui garantit à sa nouvelle filiale québécoise l’exclusivité de la production dans l’ensemble des Amériques. Le ministre Fitzgibbon en a fait l’annonce tôt mercredi matin, entouré du président‑directeur général de Flyning Whales, Sébastien Bougon, et du président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset.

Il ne faut toutefois pas attendre la construction d’une usine au Québec avant 2023 puisque Flying Whales installera d’abord sa production dans la région de la Nouvelle-Aquitaine, en France, en 2022. La ville québécoise où seront installés les bureaux de recherche et développement de l’entreprise et, éventuellement, son usine n’a pas encore été sélectionnée. Une usine est également prévue en Chine.

Il s’agit d’un projet « très sérieux », a défendu le premier ministre François Legault en mêlée de presse, en ajoutant que les gens « allaient être surpris ». « Il y a des entreprises dans le secteur aéronautique qui croient en ce projet-là, a-t-il expliqué. Pour l’expliquer en deux mots, c’est un ballon dirigeable qui est capable de transporter des marchandises très lourdes, donc, entre autres, je pense à tout le Plan Nord, à ce qui se fait dans le Nord. »

Le partenariat de Flying Whales avec l’entreprise chinoise Aviation Industry Corporation of China (AVIC) a soulevé des doutes sur la protection de la propriété intellectuelle. « Les Chinois ne sont pas actionnaires de l’opération québécoise », a indiqué le ministre Fitzgibbon.

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a contesté le « nationalisme économique » caquiste. « On n’a pas de meilleur projet au Québec que d’investir dans cette grosse “balloune-là”? a-t-il demandé en mêlée de presse. Moi, j’en ai des projets à lui proposer. » Il a suggéré au ministre Fitzgibbon de mettre de l’argent dans le Fonds d’innovation et de développement économique local de la Matanie pour stimuler le développement économique et social dans cette région de la Gaspésie.