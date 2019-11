Réforme de l’immigration: le ministre Jolin-Barrette s’excuse des ratés

Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, présente ses excuses à la population québécoise après le fiasco de sa réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Le premier ministre, François Legault , a fait de même quelques minutes plus tard, disant avoir « tiré une leçon ».« J’admets mon erreur », a déclaré M. Jolin-Barrette, des trémolos dans la voix, à son retour à l’Assemblée nationale mardi après-midi. « Alors, oui, je m’excuse auprès des Québécois d’avoir fait en sorte que la réforme du système d’ immigration , dans ce cas-ci, on soit obligé de la suspendre », a-t-il ajouté.M. Jolin-Barrette s’exprimait pour la première fois aux médias depuis l’annulation vendredi soir de son règlement visant à resserrer l’accès au PEQ en fonction « des domaines de formation en demande et des emplois en déficit » au Québec. « Je prends l’entière responsabilité des erreurs qui ont été commises. [...] J’aurais dû davantage consulter les différents partenaires du milieu économique, du milieu éducatif également », a déclaré l’élu en marge d’une rencontre du groupe parlementaire de la CAQ dans le Salon rouge.Le gouvernement Legault s’était mis à dos les employeurs et les établissements d’enseignement en restreignant l’accès au PEQ aux diplômés de 218 domaines de formation, dont la charpenterie-menuiserie, les techniques de génie aérospatial, les soins infirmiers, ainsi que les « sciences domestiques ». Le bac en sciences domestiques — qui n’existe plus — était autrefois offert aux jeunes femmes, notamment par l’Université Laval et l’Université de Sherbrooke, afin de les entretenir dans leurs rôles de ménagère, de mère et d’épouse, selon la revue d’histoire Cap-aux-Diamants.M. Jolin-Barrette édictera un nouveau règlement. D’ici là, il s’emploiera à « rencontrer l’ensemble des différents intervenants » concernés, y compris les partenaires du marché du travail, a-t-il promis.Son portefeuille ministériel demeure intact pour l’instant. « C’est moi qui suis ministre, c’est moi qui suis responsable », a dit Simon Jolin-Barrette. L’homme de 32 ans n’a toutefois pas offert sa démission au premier ministre.