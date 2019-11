Face aux médecins spécialistes, Québec laisse planer la menace d’une loi spéciale

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, laisse planer la menace d’une loi spéciale pour réduire la rémunération des médecins spécialistes, à défaut d’avoir « une perspective d’entente » d’ici vendredi.

« On est quand même rendus à la mi-novembre, et on a dit qu’on voulait avoir un règlement au début de décembre », a rappelé l’élu mardi matin.

Il réclame désormais une « perspective d’entente » d’ici la fin de la semaine, faute de quoi il entend « regarder les autres alternatives ».

« Vous les connaissez les alternatives », a-t-il lancé à une horde de journalistes qui l’interrogeaient sur la possibilité d’avoir recours à une loi spéciale pour réduire la rémunération des médecins.

Christian Dubé s’est gardé de prononcer l’expression « loi spéciale », préférant s’engager à « regarder c’est quoi, nos autres moyens ».

« On a dit qu’on veut avoir un règlement au début de décembre, alors à ce moment-là, si on veut régler ça avant Noël, eh bien il faut voir si vendredi… C’est pour ça que j’ai mis une ligne dans le sable. Je pense que ça avance, je pense que ça a avancé », a-t-il assuré.

La présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Diane Francoeur, a partagé mardi matin sur Twitter une publication de Radio-Canada rapportant que les médecins spécialistes seraient désormais prêts à réduire leur enveloppe de rémunération de près de 400 millions de dollars par année, pour un total d’environ 1,6 milliard sur 4 ans.

Un article paru dans La Presse le 31 octobre avançait qu’à ce moment, les médecins spécialistes proposaient de renoncer à 250 millions par an.

« Nous avons fait une proposition AVANT que l’on nous brandisse la menace d’une loi spéciale. Nous l’avons ensuite bonifiée », a résumé Diane Francoeur sur son compte Twitter mardi matin. « Pourquoi ne pas attendre d’avoir les vrais chiffres dans quelques semaines ? », a-t-elle demandé.