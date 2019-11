Un amateurisme navrant

Au cours de la semaine qui s’achève, le gouvernement Legault aura laissé un goût amer, même à ceux qui ont voté pour laCAQ le 1er octobre 2018. Le premier ministre voyait la mise à jour économique présentée jeudi comme une « cerise sur le sundae », mais elle ne suffira pas à faire oublier le fiasco qui a finalement abouti à la mise au rancart de la réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

Le retour au tarif unique dans les garderies, la hausse des allocations familiales ou encore la baisse du coût du stationnement des hôpitaux étaient d’excellentes nouvelles et il y a certainement lieu de se réjouir de la bonne santé économique et financière du Québec, même si le président du Conseil du trésor devra maintenant s’employer à apaiser la convoitise qu’une telle abondance ne peut que susciter chez les employés de l’État.

Les partis d’opposition ont cependant horreur des bonnes nouvelles. À la reprise des travaux de l’Assemblée nationale mardi, ils ne demandaient pas mieux que de consacrer une autre semaine complète à exploiter la bourde que le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, a commise encore une fois en menaçant de renvoyer chez eux les étudiants étrangers qui avaient eu le malheur de choisir un programme qui ne cadrait pas avec ses priorités.

Comme dans le cas des 18 000 dossiers que la Cour supérieure lui avait interdit d’envoyer à la déchiqueteuse au printemps dernier, il a fait preuve non seulement d’un manque d’empathie gênant pour son gouvernement et pour le Québec tout entier, mais aussi d’un amateurisme presque risible, dont la vérification effectuée par Radio-Canada a donné toute la mesure.

Ainsi, la nouvelle liste de 218 programmes de formation donnant accès au PEQ incluait toujours le baccalauréat en sciences domestiques, jadis conçu pour former de parfaites épouses à la maison, qui n’est heureusement plus offert. On y retrouvait également un diplôme d’études professionnelles (DEP) en modelage, qui a été officiellement abandonné le 27 mars dernier. Sans parler de nombreux programmes contingentés, par exemple le doctorat de premier cycle en médecine vétérinaire ou en optométrie, auxquels les étudiants étrangers n’ont jamais eu accès.

Qui plus est, le premier ministre a lui-même commis une faute politique en faisant un procès d’intention aux représentants des employeurs, qui devaient en principe être ses alliés dans cette affaire, les accusant de s’opposer aux restrictions apportées au PEQ afin de disposer d’une main-d’oeuvre bon marché. De leur côté, les recteurs d’université ne défendaient leurs programmes d’études que pour toucher les subventions attachées aux étudiants qui s’y inscrivent.

Il fallait vraiment que M. Legault soit désemparé par cette opposition imprévue pour s’égarer de la sorte. Il aurait plutôt dû s’en prendre à ceux qui ont fait un travail aussi bâclé. Il a finalement retrouvé ses sens en fin de journée vendredi et pris la seule décision possible : mettre fin à ce dérapage en désavouant son ministre, dont le projet de réforme ira lui aussi à la déchiqueteuse.

S’entêter davantage aurait pu avoir un très mauvais effet sur les électeurs de Jean-Talon, qui se rendront aux urnes dans trois semaines. Le CAQ est favorite pour l’emporter dans cette forteresse libérale, qui abrite toutefois une grande partie de la communauté universitaire de la région de Québec. Il aurait été dommage de manquer une aussi belle occasion par simple maladresse.

Malgré tout, les Québécois demeurent généralement satisfaits du gouvernement Legault. Ils approuvent aussi l’idée de mieux arrimer les programmes d’immigration aux besoins du marché du travail. Tout est dans la manière. Maintenant qu’il a fait amende honorable, ils sont sans doute disposés à passer l’éponge.

Les facteurs qui ont favorisé l’ascension de la CAQ jouent toujours. Personne ne s’ennuie du PLQ, qui est toujours sans chef et qui ne donne pas l’impression d’avoir beaucoup changé. L’avenir du PQ demeure aussi incertain qu’au lendemain de l’élection du 1er octobre 2018. On ne peut pas dire que son congrès de refondation, qui se tient en fin de semaine à Trois-Rivières, suscite un grand intérêt. Seul le temps dira s’il a encore sa place. Quant à QS, les collègues de Catherine Dorion se passeraient bien de la publicité qu’elle leur fait régulièrement avec ses frasques.

S’il veut que sa lune de miel s’étire, M. Legault devrait néanmoins tirer leçon de cette mauvaise semaine. Le projet de réforme du PEQ était mal ficelé et n’avait pas fait l’objet de consultations suffisantes. Cela commence à ressembler dangereusement à une habitude.