Le gouvernement Legault peine à trouver des appuis

Le gouvernement caquiste s’est avéré incapable jeudi de nommer un seul appui à sa réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

« En général, le programme d’immigration est accepté par les Québécois », s’est contenté de dire le ministère de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

L’élu, qui a siégé à de nombreux conseils d’administration au cours des dernières années, n’a pu désigner un seul allié issu du Québec inc. en ce qui concerne les nouvelles restrictions à l’immigration. « Allié, comment on définit un allié? Le programme dans son ensemble, les gens l’appuient. […] Je n’ai pas posé la question [aux gens d’affaires] », a-t-il répété, disant avoir une approche holistique.

Le premier ministre François Legault a quant à lui invité un journaliste à jeter un coup d’œil à sa page Facebook, où 90% des personnes expriment leur accord, selon lui, à l’action de son gouvernement.

M. Legault ne s’étonne pas de l’absence d’appui à sa réforme en immigration, y compris l’abaissement temporaire des seuils d’immigration en 2019, au sein du patronat. « C’est sûr que Michel [Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain] veut le plus de main-d’œuvre possible. C’est un jeu d’offre et de demande. Plus il y a de main-d’œuvre au Québec, plus on peut garder les salaires bas, plus on est capable de trouver des employés à 12, 15 $ l’heure », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement n’est pas surpris non plus de voir les cégeps et les universités tomber à bras raccourcis sur sa réforme du PEQ. « C’est sûr que les recteurs et les cégeps sont financés par étudiant. Donc, les étudiants qui sont dans des domaines où il n’y a pas de besoins, ça rapporte du financement », a-t-il dit au terme d’une semaine mouvementée à l’Assemblée nationale.

« Je ne travaille pas pour Michel Leblanc. Je ne travaille pas pour augmenter à tout prix la clientèle des cégeps et des universités, je travaille pour les Québécois », a-t-il ajouté.

Selon M. Fitzgibbon, le gouvernement n’est toutefois pas à l’abri de tout reproche depuis le dévoilement du plan en immigration de la CAQ par le ministre Simon Jolin-Barrette il y a huit jours. « Il y a un peu de confusion sur tout cela au niveau des communications », a-t-il dit dans une mêlée de presse. « Il faut faire attention. Elle est complexe, la réforme. Quand on regarde les entonnoirs où les gens peuvent arriver, c’est très complexe. Même pour un ministre ― et je sais compter ―, il faut s’asseoir puis bien y réfléchir », a-t-il ajouté.