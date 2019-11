Étudiants étrangers et immigration: Simon Jolin-Barrette recule 

Le gouvernement du Québec a finalement décidé de faire des concessions dans le dossier du Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Les étudiants étrangers et travailleurs temporaires qui sont déjà au Québec pourront se prévaloir d’une clause de droits acquis.Les étudiants et les travailleurs temporaires qui sont déjà au Québec pourront ainsi « soumettre leurs candidatures aux mêmes conditions », a confirmé le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, en mêlée de presse mercredi matin.La veille, le gouvernement s’était pourtant montré résolu à maintenir sa refonte du PEQ, en dépit du mur de critiques des trois partis d’opposition, mais aussi des milieux d’affaires. Des étudiants étrangers en pleurs étaient aussi venus témoigner à l’Assemblée nationale.Mercredi, le ministre a dit avoir changé d’idée en considérant les témoignages entendus mardi « dans un souci de répondre aux préoccupations et aux inquiétudes ». Devant les journalistes, il s’est défendu d’avoir manqué de sensibilité. « Je suis à l’écoute des gens, j’ai réfléchi à la suite de la journée d’hier, en considérant les témoignages que j’ai entendus. »Il a aussi soutenu que c’était sa décision et non celle du premier ministre. « C’est moi qui ai informé le premier ministre de ma décision », a-t-il dit. « Le PM me fait confiance et respecte ma décision ».À un journaliste qui lui demandait s’il avait procédé trop vite, il a rétorqué que le système d’ immigration nécessitait des « réformes ambitieuses et nécessaires ».Les changements au PEQ seront d’ailleurs maintenus pour les travailleurs temporaires et étudiants dont les études où le séjour de travail aura débuté après le 1er novembre.Rappelons qu’auparavant, le PEQ permettait notamment à des étudiants étrangers de faire une demande d’immigration express au Québec après leurs études s’ils maîtrisaient le français. Désormais, ce ne sera possible que pour les étudiants de certains programmes d’études ciblés par le gouvernement et révisés chaque année.