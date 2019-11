Les députés des trois partis d’opposition pressent le ministre Simon Jolin-Barrette de retirer un nouveau règlement en immigration qui prive des milliers d’étudiants étrangers d’un avenir au Québec.

« On brise des vies, on brise des rêves », a dénoncé le député libéral Moncef Derraji lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale. Il était entouré de collègues députés péquiste et solidaire, de représentants d’associations étudiantes et d’une vingtaine d’étudiants internationaux touchés par la mesure. « On demande le retrait du règlement dès maintenant », a-t-il plaidé.

Le règlement en question vient modifier le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), qui permettait notamment à des étudiants internationaux de faire une demande d’immigration au Québec après leurs études s’ils maîtrisent le français.

Désormais, ce ne sera possible que pour les étudiants de certains programmes d’études ciblés par le gouvernement.

Le gouvernement risque de briser des « milliers de vies », a dénoncé le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. Le ministre, a-t-il dit, « écrit des lois sans réfléchir aux conséquences humaines de ses décisions ».

Je me sens plus Québécoise que Française. [...] Le Québec, je pensais que c’était chez moi.

La députée péquiste Mégane Perry Mélançon a quant à elle souligné que ces étudiants, dont certains s’établissent en région, contribuaient à la survie de nombreux programmes d’enseignement.

Deux étudiantes touchées par le changement sont venues témoigner. « Ça fait un an et trois mois que je suis ici. La troisième journée après mon arrivée, j’avais déjà un travail », a raconté Alessandra, une étudiante d’origine belge. « Aujourd’hui, tous mes rêves, tout ce que j’ai lâché, sont remis en question. »

Claire, une étudiante en science politique d’origine française a dit qu’elle se sentait « plus Québécoise que Française ». « Le Québec, je pensais que c’était chez moi. […] Je ne sais pas ce qui se passe dans six mois. »

D’autres détails suivront.