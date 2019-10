Le ministre Charette aura le dernier mot sur les projets financés par le Fonds vert

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, aura le dernier mot sur les projets financés par le Fonds vert, qui devront réellement contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il a déposé jeudi un projet de loi pour mettre en oeuvre les changements qu’il avait déjà annoncés en juin et qui avaient alors été sévèrement critiqués par des experts et les partis d’opposition.

Le premier ministre François Legault est allé serrer la main de son ministre après la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale pour le féliciter. En plus d'avoir la mainmise sur le Fonds vert, M. Charette deviendra le conseiller du gouvernement pour la lutte contre les changements climatiques et aura donc pour responsabilité d’élaborer une politique-cadre que tous les ministères et organismes devront suivre. Il aura le pouvoir de donner aux autres ministres «tout avis qu’il estime opportun pour favoriser la lutte contre les changements climatiques, notamment lorsqu’une mesure proposée n’est pas, à son avis, conforme aux principes et aux objectifs énoncés dans cette politique-cadre».

Le Fonds vert, décrié depuis plusieurs années pour son inefficacité et les centaines de millions de dollars de fonds publics dépensés en vain, retournera ainsi pleinement dans le giron politique. Le gouvernement promet en contrepartie davantage de transparence et l’atteinte des cibles climatiques du Québec. Le Fonds vert sera rebaptisé « Fonds d’électrification et de changements climatiques ». Le projet de loi 44 donne davantage de latitude au gouvernement en éliminant la règle selon laquelle les deux tiers des sommes générés par la bourse du carbone doivent être utilisés pour financer des mesures dans le secteur des transports, responsable de 43 % des émissions de GES. Il permettra en outre de «réserver à certains émetteurs les revenus découlant de la vente de certaines unités d’émission».

Le projet de loi abolit le Conseil de gestion du Fonds vert (CGFV), créé en 2017 dans le but d’améliorer la rigueur, la transparence et l’efficacité de la gestion des sommes destinées à la lutte contre les changements climatiques, après la découverte de failles majeures par le Commissaire au développement durable. M. Charette confie au commissaire le mandat de produire chaque année un rapport sur la gestion du Fonds d’électrification et de changements climatiques.

Un nouveau « comité-conseil permanent » sur les changements climatiques formé de scientifiques et de membres de la société civile sera créé pour conseiller le ministre, qui s’était engagé en juin à rendre les analyses et ses « recommandations » publiques.

Québec fait par ailleurs disparaître Transition énergétique Québec, une société d’État chargée de promouvoir la transition, mais aussi l’efficacité énergétique. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, sera pleinement responsable de cette mission.

Dans son premier rapport portant sur les « ajustements budgétaires » à apporter au Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du Québec, financé à hauteur de 4 milliards de dollars par le Fonds vert, le CGFV avait démontré l’an dernier que ce plan s’appuie en partie sur des actions discutables et coûteuses, que sa gestion est inefficace et caractérisée par le manque de rigueur de nombreux ministères, mais aussi que rien ne garantit l’atteinte des objectifs de réduction des GES.

Sur une période de cinq ans, entre 2013 et 2018, le Fonds vert a seulement permis de réduire de 2 % les émissions de GES, malgré des investissements de plus de 2 milliards de dollars. Au fil des ans, il a aussi servi à financer la pétrolière Suncor, Bombardier, des prolongements de gazoducs et un fabricant de pièces de pipelines.

Avec Alexandre Shields