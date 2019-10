Le gouvernement Legault va de l’avant avec son test des valeurs

Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, dévoilera mercredi les conditions d’obtention de l’« attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises » que tout immigrant économique souhaitant s’établir au Québec de façon permanente devra avoir en main.

« C’est important que quelqu’un qui veut venir vivre au Québec sache par exemple que, au Québec, les femmes sont égales aux hommes », a fait valoir le premier ministre François Legault dans une mêlée de presse mercredi avant-midi. « C’est normal, quand on s’installe dans une nouvelle société, que l’on connaisse les valeurs de cette société », a-t-il ajouté.

Est-ce qu’on souhaite avoir des gens qui viennent vivre au Québec qui ne savent pas que les femmes sont égales aux hommes ?

À compter du 1er janvier 2020, un ressortissant étranger devra obtenir une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, et ce, avant de demander un Certificat de sélection du Québec (CSQ), prévoit le nouveau règlement apparaissant à la Gazette officielle du Québec.

Pour y arriver, le nouvel arrivant devra participer « à l’entièreté du cours prescrit par le ministre portant notamment sur ces valeurs » ou encore réussir une évaluation en répondant adéquatement à un minimum de 75 % des questions. En cas d’échec, il pourra reprendre l’évaluation à une occasion. Après deux échecs, il aura le loisir de participer à un cours sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises, ou encore de reprendre l’évaluation une troisième fois. « [D]ans ce cas, il renonce alors à obtenir l’attestation d’apprentissage par la participation au cours », précise le règlement.

« Je pense qu’après 24 heures de cours [les immigrants] vont connaître les valeurs qui sont dans la Charte », a lancé M. Legault à la presse. « Je ne voudrais pas que quelqu’un soit surpris de savoir qu’au Québec, les personnes qui sont en autorité n’ont pas le droit de porter des signes religieux », a-t-il poursuivi plus de quatre mois après l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État québécois.

Tout enfant à charge de moins de 18 ans ou tout ressortissant étranger dont l’état de santé l’empêche d’obtenir l’attestation sera exempté, peut-on lire dans la Gazette officielle.

M. Legault souhaite que l’obtention d’une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises de la part du gouvernement québécois soit une condition sine qua non à la résidence permanente et, par ricochet, à la citoyenneté canadienne. Le hic : Ottawa a jusqu’ici refusé de reconnaître le test des valeurs québécoises. « J’ai bon espoir de convaincre le gouvernement fédéral de pouvoir mettre ce test-là un peu plus tard », a-t-il affirmé.

Le gouvernement honore ainsi une promesse électorale de la Coalition avenir Québec. « On l’a promis. Comme tout ce qu’on a promis, on respecte nos promesses », a dit M. Legault mercredi avant-midi.

Durant la campagne électorale de 2018, le chef caquiste François Legault avait donné un aperçu des questions qui pourraient faire partie d’un test de connaissance des valeurs québécoises. « Est-ce que vous reconnaissez que les lois passent avant la religion ? Est-ce que vous reconnaissez qu’on a une société démocratique, pas de violence, respect ? Est-ce que vous reconnaissez que les homosexuels ont les mêmes droits que les autres dans notre société ? » avait-il énuméré, avant d’assurer à la presse que « toutes les personnes de bonne foi vont réussir le test de français et le test de valeurs ».

Le Parti libéral fera montre d’« ouverture » à l’égard de la volonté du gouvernement caquiste d’instaurer une évaluation sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises, a indiqué le chef de l’opposition officielle, Pierre Arcand, mercredi avant-midi. « Jusqu’à quel point c’est nécessaire, compte tenu de ce qu’on fait déjà ? » s’est-il toutefois questionné. Le chef libéral s’est aussi dit étonné d’apprendre que « quelqu’un va pouvoir refaire ce test-là à profusion ».

Québec solidaire a pour sa part accusé le gouvernement caquiste d’entretenir les préjugés à l’égard des nouveaux arrivants.

Avec Mylène Crête