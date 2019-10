La FAE veut se faire entendre partout au Québec

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) s’apprête à sillonner les routes du Québec durant deux mois dans le but de gagner l’appui de la population dans ses négociations avec le gouvernement. Le syndicat, qui représente 45 000 enseignants, s’apprête à déposer ses demandes au gouvernement pour le renouvellement de la convention collective.

Quelques centaines d’enseignants se sont rassemblés à Québec mardi pour réclamer une bonification salariale et de meilleures conditions de travail. Des membres y sont allés de quelques coups d’éclat en pleine heure de pointe près de l’Assemblée nationale. Deux larges banderoles portant le slogan « Nous les profs, c’est à notre tour ! » ont été accrochées aux portes Saint-Louis et Saint-Jean du Vieux-Québec. Elles ont été retirées de ces éléments patrimoniaux environ une heure plus tard, après l’intervention de Parcs Canada et de la police.

La FAE veut éliminer six échelons salariaux pour que le salaire de base des enseignants passe de 42 431 $ à 56 415 $. Elle réclame également un allègement des tâches, une meilleure composition des classes, une plus grande autonomie professionnelle, une diminution de la précarité entre autres choses. La convention collective arrive à échéance le 31 mars 2020.

D’autres détails suivront.