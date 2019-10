Le BAPE se penchera sur le dossier de l’amiante

Le Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE) devra dresser un « portrait de la présence de l’amiante au Québec » à la demande du ministre de l’Environnement, Benoit Charette. Celui-ci en a fait l’annonce par communiqué lundi avant-midi avec la ministre de la Santé, Danielle McCann.

M. Charette estime que cette enquête donnera au gouvernement « les connaissances nécessaires pour gérer cette matière de façon éclairée et responsable ». Le BAPE devra suggérer des méthodes, qui respectent la santé et l’environnement, pour disposer des résidus d’amiante issus de décennies d’extraction minière.

Dans le cadre de ce mandat, le BAPE devra évaluer l’usage actuel de l’amiante, les projets pour valoriser et éliminer ce minerai cancérigène, ainsi que dresser l’état des connaissances scientifiques quant à ses effets sur la santé. Il devra également « analyser la pertinence » et proposer « un cadre de valorisation » des résidus d’amiante en tenant compte à la fois des « aspects économiques, sanitaires, sociaux et environnementaux ». La commission débutera le 25 novembre et devra présenter son rapport le 24 juillet 2020.

Le gouvernement fédéral interdit l’importation, la vente et l’utilisation de l’amiante tout comme la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation de produits contenant de l’amiante. Les résidus de ce minerai accumulés près des mines de Thetford Mines et d’Asbestos sont exemptés.

L’amiante a été ajouté en 2018 à la Liste des substances toxiques de la Loi canadienne sur la protection de l’Environnement. Incombustible, il était surtout utilisé dans l’industrie de la construction avant 1990. Ses résidus ont notamment été employés dans les infrastructures routières et comme abrasif lors de la saison hivernale.