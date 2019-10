Une proche de Legault à la Délégation du Québec à New York

Québec — Pour la deuxième fois en huit mois, une proche du premier ministre François Legault obtient un poste à la Délégation générale du Québec à New York. Dans l’opposition et au pouvoir, M. Legault s’est maintes fois engagé à se tenir loin de toute nomination partisane. Seule la compétence devrait entraîner une nomination, disait-il, avec une moue de dédain pour « les petits amis » du pouvoir ayant profité du régime précédent sans raison autre que politique. L’ex-attachée de presse du premier ministre Valérie Noël-Létourneau est aujourd’hui la conseillère chargée des projets spéciaux de la Délégation générale du Québec à New York. Elle relève directement de la déléguée générale, Catherine Loubier, elle aussi une proche de M. Legault.