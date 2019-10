Pas d’excuses de Legault après ses propos sur Rona

Québec — Il n’est pas question que le premier ministre François Legault présente ses excuses pour ses propos tenus sur Rona, qui lui ont attiré les foudres de certains marchands. Dimanche, en mêlée de presse, il a nié avoir suggéré de boycotter les produits de quincaillerie vendus chez Rona, ajoutant que sa sortie des derniers jours ne visait qu’à indiquer sa préférence pour l’achat local. Il avait dit préférer des enseignes comme Patrick Morin et Canac. « Je ne vois pas pourquoi je m’excuserais », a-t-il tranché. Il dit faire la promotion des « produits locaux », et préférer faire ses courses « chez des marchands québécois ». Sauf que, quoi qu’il prétende, les marchands indépendants affiliés au quincaillier Rona se sont sentis injustement visés par ses propos. En plus de magasins à grande surface et d’établissements franchisés, le réseau de Rona et Lowe’s compte environ 150 détaillants indépendants.