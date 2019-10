Les libéraux dénoncent le programme de remboursement de lunettes pour enfants

Le Parti libéral du Québec dénonce les modalités du programme de remboursement de lunettes pour enfants, y voyant une « très mauvaise utilisation des fonds publics » de la part du gouvernement caquiste.

La Régie de l’Assurance-maladie offre, depuis le 1er septembre dernier, un remboursement de 250 dollars à la suite de l’achat de lunettes ou de verres de contact pour toute personne de moins de 18 ans. Ce montant est fixe : il ne varie pas en fonction du coût de l’achat, ce qui agace l’élu libéral André Fortin.

« Ce n’est même pas une erreur, le gouvernement de la CAQ offre de l’argent aux gens qu’ils n’ont pas dépensé. Alors, si moi, comme parent, je vais chercher une paire de lunettes qui me coûte 100 $ et que je soumets la facture au gouvernement, je viens de faire 150 $», a-t-il fait valoir lors de l’interpellation de la ministre de la Santé, Danielle McCann, à l’Assemblée nationale, vendredi.

M. Fortin a toutefois pris soin de répéter que « tout le monde est d’accord avec le fait qu’on rembourse aux parents l’argent des lunettes [de leurs enfants] », y compris le PLQ.

La RAMQ a mis sur pied le programme d’aide financière « Mieux voir pour réussir » à temps pour la rentrée scolaire. Celle-ci remplissait ainsi la promesse électorale de la Coalition avenir Québec de rembourser 250 $ à la suite de l’achat de lunettes ou de lentilles pour tout enfant. Les parents doivent attendre deux ans avant de pouvoir soumettre une nouvelle demande pour un même enfant.

Mme McCann a expliqué que « des validations additionnelles pour voir l’écart » entre la somme payée par les parents et le montant de 250 $ auraient nécessairement entraîné des dépenses supplémentaires pour l’État. « Ça aurait coûté beaucoup plus cher. Tout ça a été évalué », a-t-elle fait valoir, pointant le Conseil du trésor. « Est-ce que mon collègue, le député de Pontiac, il veut plus de bureaucratie ? C’est ça qu’il veut ? » a-t-elle par la suite demandé.

Québec solidaire ne voit pas de « matière à scandale » dans l’approche adoptée par le gouvernement caquiste. « Si ça coûte plus cher d’administrer des choses différentes que tout simplement de donner une même mesure à tout le monde, bien, tant mieux pour les personnes qui en reçoivent plus puis tant mieux pour le système qui peut mettre de l’argent économisé en administration ailleurs », a déclaré le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti.

Par ailleurs, Mme McCann n’écartait pas vendredi l’idée de tirer vers le haut le montant remboursé aux parents d’enfants portant des lunettes ou des verres de contact dans l’avenir.