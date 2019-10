Québec resserre ses normes

Le gouvernement du Québec adopte la norme de Santé Canada sur la présence de plomb dans l’eau potable et lance un plan pour remplacer les entrées de service problématiques dans les résidences partout sur son territoire.

Trois ministres du gouvernement Legault en ont fait l’annonce mercredi en compagnie du directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda.

Le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, ont indiqué que la concentration maximale de plomb tolérée dans l’eau sera abaissée à 5 parties par milliard (ppb), plutôt que la norme québécoise précédente de 10 ppb.

« Le gouvernement du Québec souhaite atteindre ce seuil proposé par Santé Canada et plus encore tendre vers le seuil le plus sécuritaire qu’il soit zéro plomb », a déclaré M. Carmant en point de presse.

La méthode d’échantillonnage préconisée sera dorénavant celle effectuée au premier jet d’eau après une stagnation de 30 minutes, plutôt qu’après 5 minutes d’écoulement. Ces changements entreront en vigueur après une modification réglementaire.

Parallèlement, les municipalités seront appelées à agir pour remplacer les entrées de service en plomb sur leur territoire. Elles devront se doter d’un plan d’action pour recenser toutes les résidences qui possèdent une telle entrée de service et évaluer le coût de remplacement.

La ministre Laforest n’a pas voulu avancer de coûts ni d’échéancier pour la démarche. Elle a rappelé que « chaque citoyen est responsable de son branchement » et a ajouté que le gouvernement pourrait aider les municipalités grâce à des programmes déjà existants.

Les Québécois n’ont toutefois pas à s’inquiéter de la qualité de l’eau potable qui leur est offerte par les municipalités québécoises, a fait valoir le premier ministre François Legault. « Oui, ils doivent boire l’eau. Non, ils ne doivent pas s’inquiéter. Actuellement, l’eau au Québec est d’excellente qualité. Donc, il n’y a pas de danger pour la population que ce soient dans les écoles ou dans les municipalités », a-t-il déclaré lors d’un impromptu de presse à l’Assemblée nationale, mercredi avant-midi.

Il a mentionné que les services de l’eau des municipalités sont parvenus à réduire de 70 % les concentrations de plomb dans l’eau au fil des 40 dernières années. « Maintenant, on veut aller plus loin. On veut adopter les normes, puis les façons de faire les tests du fédéral. Ce sont des tests qui sont plus sévères où les normes sont plus élevées », a-t-il ajouté. Ce faisant, le Québec fera figure de précurseur, a fait remarquer le chef du gouvernement. « On va être la première province à le faire », a-t-il insisté.

D’autres détails suivront.