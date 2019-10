La Catalogne sollicite l’aide de Québec solidaire

Le président du parlement de la Catalogne sollicite des députés de Québec solidaire (QS) pour qu’ils contribuent à leur façon au règlement du conflit politique en Espagne, dans une lettre envoyée mercredi et dont Le Devoir a obtenu copie.

« Dans la mesure où vous le jugez approprié, j’apprécierais beaucoup si vous pouviez promouvoir ou soutenir des initiatives visant à résoudre par des voies politiques, démocratiques et pacifiques, le conflit politique que traverse notre pays à l’heure actuelle », écrit Roger Torrent i Ramió dans une lettre envoyée à l’attention de la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

« Emprisonner des élus parce qu’ils ont exercé leur devoir démocratique, ça n’a pas de bon sens », dénonce Mme Massé. Lundi dernier, neuf indépendantistes catalans ont été condamnés par la Cour suprême d’Espagne. Leurs peines varient entre 9 et 13 ans d’emprisonnement pour leur rôle joué dans la tentative de sécession de la Catalogne, par voie de référendum en 2017.

Mme Massé ajoute que plusieurs autres députés solidaires ont également reçu une copie de la lettre. « Je ne suis pas surprise parce que, depuis quand même plusieurs années, QS appuie le peuple catalan », dit-elle pour expliquer la réception d’une telle missive. Elle rappelle avoir été témoin des événements qui se sont produits lors du référendum catalan de 2017. « On est allés en Catalogne, on a jasé avec ces gens-là, et ils avaient le droit démocratique à l’autodétermination. C’est un droit reconnu par l’ONU », fait-elle valoir.

La députée solidaire a fait suivre la lettre qu’elle a reçue au premier ministre québécois, François Legault, ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale, François Paradis. « Je la lui ai transférée tantôt, en lui disant “vous savez, M. Legault, vous avez déjà exprimé votre solidarité, maintenant, il faut faire un pas de plus” », plaide-t-elle.

Mardi, M. Legault avait déploré les « lourdes peines » d’incarcération ordonnées par la justice espagnole « à des politiciens catalans élus démocratiquement ». Le même jour, QS a annoncé la présentation d’une motion la semaine prochaine à l’Assemblée nationale, qui ira plus loin que la déclaration du premier ministre. « C’est une motion qui se doit d’être ferme et claire et que ce message-là mette de la pression sur l’Espagne, comme quoi c’est inacceptable », explique Mme Massé, sans toutefois préciser les détails de son contenu.

La députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques a par ailleurs indiqué que le caucus solidaire comptait se doter d’un plan pour mener d’autres actions en parallèle à la motion pour soutenir le peuple catalan. Elle a ajouté qu’elle et les députés de son parti devaient d’abord en discuter.

Si personne au Parti québécois n’a reçu la lettre du président catalan, un porte-parole a rappelé que le parti avait déjà présenté une motion similaire le 30 avril dernier. Le PQ a également refusé de s’avancer sur un éventuel appui de la motion présentée par QS, étant donné qu’il n’en a pas le libellé exact.

« Nous menons présentement des vérifications. Nous allons prendre le temps de lire la lettre en question et analyser son contenu avant de faire part de nos commentaires », a quant à lui répondu l’attaché de presse du premier ministre caquiste, Ewan Sauves. Pour ce qui est de la motion que présenteront les députés solidaires, il a indiqué que son parti verrait « en temps et lieu ».