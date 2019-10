Legault dénonce les «lourdes peines» infligées aux indépendantistes catalans

Le premier ministre québécois, François Legault, dénonce les « lourdes peines » de prison infligées à des politiciens indépendantistes catalans par la justice espagnole.

« L’intimidation institutionnelle et la violence ne sont pas des solutions », a-t-il déclaré par voie de communiqué après avoir appris que les élus catalans derrière le référendum du 1er octobre 2017 ont écopé lundi de peines exemplaires d’entre 9 et 13 ans de prison.

M. Legault a lancé un « appel à la négociation pacifique du différend » entre les indépendantistes catalans et Madrid. « La nation québécoise entretient des relations amicales avec l’Espagne et la Catalogne et nous souhaitons de tout coeur une solution négociée et juste », a-t-il poursuivi.

La ministre des Relations internationales, Nadine Girault, s’est dite « inquiète pour la suite » des choses en Catalogne, où de nombreux manifestants sont descendus dans les rues après le dévoilement de la décision coup-de-poing de la Cour suprême d’Espagne.

« Nous espérons que la violence sera évitée. Nous favorisons un dénouement pacifique », a-t-elle écrit, tout en précisant ne pas vouloir s’ingérer dans les affaires internes de l’Espagne. « Nous sommes loin d’être indifférents à ce qui se passe en Catalogne, où le Québec est représenté », a-t-elle néanmoins dit.