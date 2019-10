Réforme de l'industrie du taxi: le bâillon est évité

Tout indique que le projet de loi pour déréglementer l’industrie du taxi et faire de la place à de nouveaux joueurs comme Uber sera adopté d’ici la fin de la journée jeudi. Les leaders parlementaires du gouvernement et des partis d’opposition en sont arrivés à une entente pour éviter le bâillon.

Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) disent avoir fait des gains. Les solidaires affirment avoir obtenu le dévoilement des données du projet-pilote d’Uber, l’électrification de la flotte de voitures qui transporteront des clients d’ici 2050 et un amendement pour permettre à la table de concertation qui sera formée de l’industrie et du gouvernement d’étudier la question des quotas pour le nombre d’automobiles permises et les territoires de desserte. Le PQ réclamait aussi que la table de concertation puisse se pencher sur cette question.

Quelques heures plus tôt, la colère des chauffeurs de taxi s’était transportée à l’intérieur des murs de l’Assemblée nationale, alors que s’achevait l’étude détaillée du projet de loi.

« Vous venez de mettre 22 000 familles à la rue », a crié Mehdi Dardari, un chauffeur de Québec, en pleine salle de commission parlementaire, interrompant ainsi le travail des députés. Des agents de sécurité l’ont rapidement escorté à l’extérieur. « L’industrie du taxi, c’est terminé », continuait-il de s’exclamer en critiquant le ministre des Transports, François Bonnardel, alors qu’on le dirigeait vers la sortie.

« Ils ont détruit l’industrie, c’est sa fin », a dénoncé à son tour Omar Berri en essuyant ses larmes à la fin de la commission parlementaire.

La menace du bâillon planait toujours en début d’après-midi pour forcer l’adoption du projet de loi, alors que Québec solidaire espérait continuer à faire pression sur le gouvernement pour obtenir des amendements. La députée Ruba Ghazal insistait pour obtenir les données du projet-pilote sur Uber à sa sortie de la commission. Des discussions avaient lieu entre les leaders parlementaires.

Interrogé par des chauffeurs de taxi inquiets, le député libéral Gaétan Barrette leur a expliqué que le bâillon n’était pas souhaitable, même s’il était en désaccord avec le projet de loi, puisqu’il pourrait faire perdre certains gains que les partis d’opposition avaient réussi à obtenir.

À l’extérieur, une vingtaine de voitures stationnées devant l’Assemblée nationale klaxonnaient bruyamment dans l’espoir que les élus réunis à l’intérieur entendent cet ultime appel. Ailleurs au Québec, des chauffeurs de taxi ont manifesté dans plusieurs villes pour tenter d’arracher quelques concessions de dernière minute.

« Moi, j’ai acheté mon permis en prévision de ma retraite, a expliqué Ali Yayaoui, un chauffeur de 67 ans de Québec. Aujourd’hui, qu’est-ce que j’ai comme choix ? Soit de continuer à travailler derrière mon volant jusqu’à épuisement ou bien que M. Legault me donne ma valeur et au moins j’aurai quelque chose pour le reste de mes jours. »

Son cas illustre l’injustice dénoncée depuis des semaines par les trois partis d’opposition et qui touche particulièrement les propriétaires de permis de taxi âgés. M. Yayaoui a acheté le sien pour environ 50 000 $ il y a 25 ans. Au fil des ans, son permis a pris de la valeur. Il veut obtenir le prix auquel il aurait pu le vendre avant l’arrivée de la multinationale américaine au Québec. « On ne veut pas que les Québécois paient la valeur de nos permis, c’est à Uber de payer ça », a-t-il réclamé.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a fait valoir en commission parlementaire qu’il y aurait eu des cas particuliers même si son gouvernement avait décidé de payer la valeur marchande des permis. « Il y a 800 millions de dollars en jeu; cet argent, je souhaite leur envoyer avant Noël », avait-il affirmé quelques heures plus tôt en mêlée de presse, en incitant Québec solidaire et le Parti québécois à collaborer pour ne pas ralentir les travaux parlementaires.

M. Bonnardel était toutefois peu enclin à faire des compromis sur les dernières demandes des chauffeurs de taxi, comme les quotas, les territoires de desserte et une la prolongation de la période de transition après l’entrée en vigueur de la loi. « Non, on ne sera pas flexible, a-t-il tranché. C’est un an. C’est long, alors que ce n’est pas long de préparer les règlements et de préparer le terrain pour tous les joueurs au Québec pour que tout le monde comprenne les tenants et aboutissants de la loi. Je pense qu’un an, on en a assez. »

Québec solidaire s’est défendu d’avoir ralenti l’étude du projet de loi en commission en guise de représailles pour les propos du premier ministre François Legault tenus la veille. M. Legault avait demandé à la co-porte-parole du parti, Manon Massé, de condamner le geste « illégal » des manifestants écologistes, dont une militante solidaire, qui ont grimpé sur la structure du pont Jacques-Cartier à Montréal mardi.