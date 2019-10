Legault s’attend à des inspections rapidement

Le premier ministre, François Legault, s’attend à ce que les directions d’écoles inspectent sans tarder les fontaines d’eau de leurs établissements.

« J’espère que dans les prochaines heures, on va être capable de vérifier, puis dans les cas où c’est nécessaire de fermer les abreuvoirs s’il y a un risque », a-t-il déclaré lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale, jeudi.

M. Legault a dit avoir en main des informations selon lesquelles « dans la grande, grande, grande majorité des cas, il n’y a pas de problème » de concentration de plomb. « Mais, on ne veut pas prendre de risques », a-t-il ajouté.

L’élue libérale Marwah Rizqy demande que les résultats d’analyse soient rendus publics. Elle a accusé le gouvernement caquiste d’avoir ignoré « des drapeaux rouges » sur la qualité de l’eau dans les écoles du Québec. Parmi eux, le départ de trois chercheurs du projet VisezEau à l’école après l’abolition du volet visant à vérifier la qualité de l’eau par le ministère de la Santé, en février dernier.

Les ministres de l’Éducation, Jean-François Roberge, et de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, sont « imputables », a souligné Mme Rizqy. « Je me mets aujourd’hui à la place des parents. Ils sont inquiets. Pensez aussi aux enseignants, aux enfants qui boivent cette eau-là aujourd’hui. Ils ne savent pas s’ils boivent une eau de qualité », a-t-elle affirmé.



Selon la députée de Saint-Laurent, l’abolition du volet visant à vérifier la qualité de l’eau du projet VisezEau à l’école montre que « le gouvernement ne veut pas savoir si oui ou non l’eau potable dans nos écoles est bonne ». Puisqu’il a agi de façon « irresponsable », le gouvernement caquiste s’expose à des poursuites devant les tribunaux, est d’avis l’avocate.

Le premier ministre a soutenu jeudi que l’« objectif principal » du projet VisezEau est de « convaincre les jeunes de consommer moins de boissons gazeuses sucrées et de consommer plus d’eau : pas de l’eau dans des bouteilles de plastique » et non de l’analyser.

