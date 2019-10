L’Assemblée nationale nomme Frédérick Gaudreau à la tête de l’UPAC

L’Assemblée nationale désigne Frédérick Gaudreau comme commissaire à la lutte contre la corruption. Il est théoriquement en selle jusqu’au 8 octobre 2026.

Tous les élus de la Coalition avenir Québec, du Parti libéral du Québec, de Québec solidaire et du Parti québécois présents en Chambre se sont rangés mardi après-midi derrière la candidature du policier de carrière. « Nous aurions préféré qu’un civil soit nommé, mais nous avons participé de bonne foi au processus et il a répondu de manière satisfaisante à mes questions », a indiqué le chef parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, après le vote.

M. Gaudreau assurait l’intérim de Robert Lafrenière à la tête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) depuis près d’un an. Il y avait été propulsé le 3 novembre 2018, dans la foulée du départ-surprise de son prédécesseur, qui avait été annoncé le 1er octobre 2018, soit le jour même des élections générales québécoises.

Au fil de la dernière année, Frédérick Gaudreau s’est attelé à façonner une « UPAC 2.0 », en abandonnant un certain nombre de pratiques adoptées par M. Lafrenière. « On a des choses à faire pour s’améliorer. Oui, on n’est pas parfaits. C’est clair que, pour moi, on a besoin de passer dans un mode “UPAC 2.0”, de faire évoluer le modèle », avait déclaré M. Gaudreau lors d’une conférence de presse en décembre 2018.

