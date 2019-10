Les taxis régionaux accusent le ministre Bonnardel de collusion, puis se rétractent

Les taxis régionaux ont accusé mardi le gouvernement Legault et Taxelco de « collusion » avant de se rétracter quelques heures plus tard, tout en laissant planer la menace d’une grève générale illimitée.

« Je crois que la décision ne venait pas du ministre Bonnardel, mais la décision a été prise par le premier ministre sous l’influence de son ami Pierre Karl Péladeau », a soutenu le porte-parole de l’Association des taxis des régions du Québec (ATRQ), Serge Lebreux, en conférence de presse mardi.

Ils reprochent au ministre des Transports, François Bonnardel, d’avoir renié une entente de principe conclue avec eux il y a quelques jours pour favoriser Taxelco, l’entreprise achetée par Pierre Karl Péladeau au printemps dernier. Il croit que le ministre a fini par céder aux pressions de l’entreprise qui rejetterait la demande de quota pour limiter le nombre de voitures de taxi dans les rues dans le but d’utiliser ses 200 véhicules électriques.

M. Lebreux a avancé que le ministre Bonnardel était sorti « en catimini » lundi de la salle où se déroule l’étude du projet de loi 17 en commission parlementaire pour rencontrer le directeur général de Taxelco, qui était présent à l’Assemblée nationale. « C’est ce qui me porte à croire qu’il y a une certaine collusion entre le gouvernement et Taxelco », a-t-il soutenu.

« Je considère que c’est un traitement de faveur par rapport au consensus qui s’est dégagé avec le ministère », a soutenu le conseiller principal de l’ATRQ et ex-ministre des Transports, Guy Chevrette.

François Bonnardel a rapidement balayé ces allégations du revers de la main. « Il faut arrêter les théories du complot, a-t-il affirmé. M. Péladeau est venu une fois au ministère voilà quelques mois, je pense que c’était au mois d’avril et mai derniers. À la suite de ça, il y a eu une conversation en bonne et due forme avec un p.-d.g. qui souhaitait acheter Téo Taxi. Vous vous souvenez quand il était venu à mon bureau. Ça a été rendu public, on ne s’est pas caché de ça. »

Il nie avoir rencontré depuis le directeur général de Taxelco et a une tout autre explication pour ne pas avoir acquiescé à l’ensemble des demandes de l’ATRQ. « C’est fort simple : il n’y a pas de consensus dans l’industrie du taxi », a-t-il expliqué en précisant que l’association n’avait pas réussi à rallier les principaux acteurs montréalais.

Quelques heures plus tard, l’ATRQ a publié un rectificatif pour préciser qu’elle n’accusait « de “collusion” aucune organisation ou entreprise dont le nom a pu être cité » en conférence de presse et qu’elle reconnaissait « la légitimité des contacts réalisés entre les organisations et les entreprises de l’industrie du taxi et le gouvernement du Québec ».

M. Bonnardel a fait valoir qu’il a accepté la moitié des demandes de l’association, mais qu’il était hors de question de dénaturer son projet de loi.

Le ministre a annoncé lundi qu’il devancerait le paiement de la compensation financière promise aux propriétaires de permis de taxi au lieu de l’étaler sur cinq ou six ans. Il promet la bonification d’un programme d’aide qui leur est destiné, la création d’un mécanisme antidumping, l’exclusivité de l’industrie du taxi pour les contrats de transport adapté et la création d’une table nationale de concertation pour conseiller le gouvernement après l’adoption du projet de loi.

L’ATRQ demande que cette table de concertation se penche sur les points en litige. Cette association, qui dit représenter 80 % des propriétaires de permis de taxi au Québec, veut une meilleure compensation financière pour ses membres et des mécanismes de protection du marché, comme la délimitation de territoires de desserte et des quotas sur le nombre de voitures.